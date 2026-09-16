Монитор AOC 23,8" 24B36X

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739177
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Монитор AOC 24B36X черного цвета диагональю 23.8” с разрешением 1920?1080 и частотой обновления кадров 144 Гц подойдет для игр. Его также можно использовать для офисной и удаленной работы, обработки фото и видео. Технология AMD FreeSync устраняет разрывы изображения, которые могут мешать восприятию контента. Матовое покрытие частично рассеивает свет, делает блики и отражения не такими заметными. Это обеспечивает четкость текста и графики даже при работе рядом с яркой лампой или возле окна.
Монитор AOC 24B36X поддерживает функции, которые упрощают игровой процесс. On-Screen Display позволяет настраивать яркость, контрастность, цветопередачу под разные жанры игр прямо во время игрового процесса. Виртуальный прицел помогает точно целиться в играх, где этот режим отсутствует. Одноцветная подсветка корпуса делает монитор четко видимым даже в полной темноте. К экрану можно подключать проводные наушники для общения в игре.
Монитор AOC 24B36X черного цвета диагональю 23.8” с разрешением 1920?1080 и частотой обновления кадров 144 Гц подойдет для игр. Его также можно использовать для офисной и удаленной работы, обработки фото и видео. Технология AMD FreeSync устраняет разрывы изображения, которые могут мешать восприятию контента. Матовое покрытие частично рассеивает свет, делает блики и отражения не такими заметными. Это обеспечивает четкость текста и графики даже при работе рядом с яркой лампой или возле окна.
Монитор AOC 24B36X поддерживает функции, которые упрощают игровой процесс. On-Screen Display позволяет настраивать яркость, контрастность, цветопередачу под разные жанры игр прямо во время игрового процесса. Виртуальный прицел помогает точно целиться в играх, где этот режим отсутствует. Одноцветная подсветка корпуса делает монитор четко видимым даже в полной темноте. К экрану можно подключать проводные наушники для общения в игре.
Монитор AOC 23,8" 24B36X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор AOC 23,8" 24B36X