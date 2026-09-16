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Монитор AOC 23,8" 24B36X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 23,8" 24B36X

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Монитор AOC 23,8&quot; 24B36X - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
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  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B36X - фото 2
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B36X - фото 3
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B36X - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739177
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
документация, блок питания, кабель HDMI - HDMI
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
17
Габаритные размеры с подставкой
544x414.5x198 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х46х22
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор AOC 23,8" 24B36X

Монитор AOC 24B36X черного цвета диагональю 23.8” с разрешением 1920?1080 и частотой обновления кадров 144 Гц подойдет для игр. Его также можно использовать для офисной и удаленной работы, обработки фото и видео. Технология AMD FreeSync устраняет разрывы изображения, которые могут мешать восприятию контента. Матовое покрытие частично рассеивает свет, делает блики и отражения не такими заметными. Это обеспечивает четкость текста и графики даже при работе рядом с яркой лампой или возле окна. Монитор AOC 24B36X поддерживает функции, которые упрощают игровой процесс. On-Screen Display позволяет настраивать яркость, контрастность, цветопередачу под разные жанры игр прямо во время игрового процесса. Виртуальный прицел помогает точно целиться в играх, где этот режим отсутствует. Одноцветная подсветка корпуса делает монитор четко видимым даже в полной темноте. К экрану можно подключать проводные наушники для общения в игре.



Теги товара: 144 Гц

Отзывы о товаре Монитор AOC 23,8" 24B36X




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
документация, блок питания, кабель HDMI - HDMI
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
17
Габаритные размеры с подставкой
544x414.5x198 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC 24B36X черного цвета диагональю 23.8” с разрешением 1920?1080 и частотой обновления кадров 144 Гц подойдет для игр. Его также можно использовать для офисной и удаленной работы, обработки фото и видео. Технология AMD FreeSync устраняет разрывы изображения, которые могут мешать восприятию контента. Матовое покрытие частично рассеивает свет, делает блики и отражения не такими заметными. Это обеспечивает четкость текста и графики даже при работе рядом с яркой лампой или возле окна. Монитор AOC 24B36X поддерживает функции, которые упрощают игровой процесс. On-Screen Display позволяет настраивать яркость, контрастность, цветопередачу под разные жанры игр прямо во время игрового процесса. Виртуальный прицел помогает точно целиться в играх, где этот режим отсутствует. Одноцветная подсветка корпуса делает монитор четко видимым даже в полной темноте. К экрану можно подключать проводные наушники для общения в игре.


Теги товара: 144 Гц
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Отзывы


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