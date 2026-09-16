Top.Mail.Ru
Монитор Philips 24,5" 25E2G2200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Philips 24,5" 25E2G2200

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Philips 24,5&quot; 25E2G2200 - фото 1
Монитор Philips 24,5&quot; 25E2G2200 - фото 2
Монитор Philips 24,5&quot; 25E2G2200 - фото 3
Монитор Philips 24,5&quot; 25E2G2200 - фото 4
Монитор Philips 24,5&quot; 25E2G2200 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор Philips 24,5&quot; 25E2G2200 - фото 1
  • Монитор Philips 24,5&quot; 25E2G2200 - фото 2
  • Монитор Philips 24,5&quot; 25E2G2200 - фото 3
  • Монитор Philips 24,5&quot; 25E2G2200 - фото 4
  • Монитор Philips 24,5&quot; 25E2G2200 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738191
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
HDMI 2.0, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
14.4
Габаритные размеры с подставкой
562х419х180 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х41х12
Вес, кг.
3

Описание товара Монитор Philips 24,5" 25E2G2200

Монитор PHILIPS 25E2G2200 с диагональю 24.5" создан для геймеров и тех, кто ценит чёткое и плавное изображение. Его разрешение 1920?1080 даёт детализированную картинку с естественной цветопередачей. Устройство подходит для динамичных игр и работы с графикой благодаря высокой частоте обновления и IPS-матрице.



Теги товара: 24", 144 Гц

Отзывы о товаре Монитор Philips 24,5" 25E2G2200




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
HDMI 2.0, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
14.4
Габаритные размеры с подставкой
562х419х180 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор PHILIPS 25E2G2200 с диагональю 24.5" создан для геймеров и тех, кто ценит чёткое и плавное изображение. Его разрешение 1920?1080 даёт детализированную картинку с естественной цветопередачей. Устройство подходит для динамичных игр и работы с графикой благодаря высокой частоте обновления и IPS-матрице.


Теги товара: 24", 144 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Philips 24,5" 25E2G2200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...