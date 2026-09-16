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Монитор Acer 23,8'' SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 23,8'' SB243YG0bi (UM.QS3CD.003)

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Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 1
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Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 3
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 4
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 5
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 6
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 7
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 8
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 1
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 2
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 3
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 4
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 5
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 6
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 7
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 8
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738305
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
безрамочный дизайн, регулировка наклона, отсутствие мерцания, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
D-Sub (VGA), HDMIx1
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
539х398х189 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х39х10
Вес, кг.
4

Описание товара Монитор Acer 23,8'' SB243YG0bi (UM.QS3CD.003)

Монитор Acer 24" SB243YG0bi - это идеальное решение для тех, кто ценит качество изображения и комфорт при работе за компьютером. Этот монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для продуктивной работы, а также для наслаждения любимыми фильмами и играми. Этот монитор имеет диагональ 24 дюйма, что делает его идеальным выбором для рабочего стола или домашнего офиса. Разрешение экрана составляет 1920 x 1080 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение с высоким уровнем детализации. Технология IPS обеспечивает широкие углы обзора, что позволяет видеть изображение практически из любой точки комнаты. Монитор Acer 24" SB243YG0bi оснащен технологией AMD FreeSync, которая позволяет избежать разрывов и задержек во время игры. Благодаря этой технологии изображение остается плавным и четким даже при быстрых движениях на экране. Это делает этот монитор отличным выбором для геймеров, которые ценят качественное изображение и высокую скорость отклика. Одной из ключевых особенностей монитора Acer 24" SB243YG0bi является его дизайн. Тонкая рамка вокруг экрана делает его стильным и современным. Подставка монитора позволяет регулировать наклон экрана для оптимального комфорта при работе. Кроме того, наличие различных портов, таких как HDMI и DisplayPort, делает этот монитор универсальным и легким в подключении к любым устройствам.



Теги товара: 120 Гц

Отзывы о товаре Монитор Acer 23,8'' SB243YG0bi (UM.QS3CD.003)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
безрамочный дизайн, регулировка наклона, отсутствие мерцания, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
D-Sub (VGA), HDMIx1
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
539х398х189 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Acer 24" SB243YG0bi - это идеальное решение для тех, кто ценит качество изображения и комфорт при работе за компьютером. Этот монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для продуктивной работы, а также для наслаждения любимыми фильмами и играми. Этот монитор имеет диагональ 24 дюйма, что делает его идеальным выбором для рабочего стола или домашнего офиса. Разрешение экрана составляет 1920 x 1080 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение с высоким уровнем детализации. Технология IPS обеспечивает широкие углы обзора, что позволяет видеть изображение практически из любой точки комнаты. Монитор Acer 24" SB243YG0bi оснащен технологией AMD FreeSync, которая позволяет избежать разрывов и задержек во время игры. Благодаря этой технологии изображение остается плавным и четким даже при быстрых движениях на экране. Это делает этот монитор отличным выбором для геймеров, которые ценят качественное изображение и высокую скорость отклика. Одной из ключевых особенностей монитора Acer 24" SB243YG0bi является его дизайн. Тонкая рамка вокруг экрана делает его стильным и современным. Подставка монитора позволяет регулировать наклон экрана для оптимального комфорта при работе. Кроме того, наличие различных портов, таких как HDMI и DisplayPort, делает этот монитор универсальным и легким в подключении к любым устройствам.


Теги товара: 120 Гц
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Доставка
Отзывы


Монитор Acer 23,8'' SB243YG0bi (UM.QS3CD.003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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