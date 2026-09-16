Монитор Acer 23,8'' SB243YG0bi (UM.QS3CD.003)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 23,8'' SB243YG0bi (UM.QS3CD.003)
Монитор Acer 24" SB243YG0bi - это идеальное решение для тех, кто ценит качество изображения и комфорт при работе за компьютером. Этот монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для продуктивной работы, а также для наслаждения любимыми фильмами и играми. Этот монитор имеет диагональ 24 дюйма, что делает его идеальным выбором для рабочего стола или домашнего офиса. Разрешение экрана составляет 1920 x 1080 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение с высоким уровнем детализации. Технология IPS обеспечивает широкие углы обзора, что позволяет видеть изображение практически из любой точки комнаты. Монитор Acer 24" SB243YG0bi оснащен технологией AMD FreeSync, которая позволяет избежать разрывов и задержек во время игры. Благодаря этой технологии изображение остается плавным и четким даже при быстрых движениях на экране. Это делает этот монитор отличным выбором для геймеров, которые ценят качественное изображение и высокую скорость отклика. Одной из ключевых особенностей монитора Acer 24" SB243YG0bi является его дизайн. Тонкая рамка вокруг экрана делает его стильным и современным. Подставка монитора позволяет регулировать наклон экрана для оптимального комфорта при работе. Кроме того, наличие различных портов, таких как HDMI и DisplayPort, делает этот монитор универсальным и легким в подключении к любым устройствам.
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Теги товара: 120 Гц
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 120 Гц
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