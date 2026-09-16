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Монитор AOC 23,8" 24B30HM2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 23,8" 24B30HM2

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Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 5
Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 6
Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 7
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Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 1
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 2
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 3
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 4
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 5
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 6
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 7
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 8
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 9
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 10
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 11
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 12
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 13
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 14
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B30HM2 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738119
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, адаптер питания, документация, кабель HDMI - HDMI
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
20
Габаритные размеры с подставкой
541 x 415 x 186 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х42х11
Вес, кг.
4.35

Описание товара Монитор AOC 23,8" 24B30HM2

Монитор AOC 24" 24B30HM2 — это стильное и функциональное решение для работы, учебы и развлечений. С диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD 1920x1080 он обеспечивает четкое и детализированное изображение, делая его идеальным выбором для повседневных задач. Благодаря широкоформатному формату 16:9 вы получите комфортный обзор, а матовая поверхность экрана исключает блики и отражения, что особенно важно при длительном использовании. Технология VA-матрицы гарантирует насыщенные цвета, глубокий черный и высокую контрастность 4000:1, что делает изображение ярким и реалистичным. Динамическая контрастность 20 000 000:1 дополнительно улучшает детализацию в темных и светлых сценах, а яркость 250 кд/м? обеспечивает комфортное восприятие даже при ярком освещении. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют сохранять качество картинки при взгляде сбоку, что делает монитор удобным для совместного просмотра. Для плавного и отзывчивого изображения AOC 24B30HM2 оснащен временем отклика 1 мс и частотой обновления 100 Гц. Это особенно ценно для динамичных сцен в играх и фильмах, где важно отсутствие размытия и артефактов. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой, устраняя рывки и задержки, что делает геймплей более плавным и комфортным. Забота о здоровье пользователя — важный аспект этого монитора. Фильтр синего света (Blue Light Filter) снижает вредное воздействие на глаза при длительной работе, а технология Flicker-Free исключает мерцание подсветки, уменьшая усталость глаз. Это делает AOC 24B30HM2 отличным выбором для офиса, домашнего использования и учебы, где важно сохранять концентрацию и комфорт в течение всего дня. Монитор обладает эргономичной подставкой с регулировкой наклона от -5° до +23°, позволяя выбрать оптимальный угол для работы. Возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 100x100 мм дает дополнительную гибкость в размещении, экономя пространство на столе. Лаконичный черный дизайн с минималистичными рамками впишется в любой интерьер, подчеркивая современный стиль. Подключение устройств осуществляется через разъемы VGA (D-Sub) и HDMI 1.4, обеспечивая совместимость с большинством компьютеров, ноутбуков и мультимедийных устройств. Внешний блок питания упрощает конструкцию, делая монитор более компактным и легким — его вес без подставки составляет всего 2,18 кг. Энергоэффективность модели также впечатляет: потребление при работе — всего 20 Вт, а в режиме ожидания — 0,3 Вт, что соответствует современным экологическим стандартам.



Теги товара: с hdmi

Отзывы о товаре Монитор AOC 23,8" 24B30HM2




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, адаптер питания, документация, кабель HDMI - HDMI
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
20
Габаритные размеры с подставкой
541 x 415 x 186 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC 24" 24B30HM2 — это стильное и функциональное решение для работы, учебы и развлечений. С диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD 1920x1080 он обеспечивает четкое и детализированное изображение, делая его идеальным выбором для повседневных задач. Благодаря широкоформатному формату 16:9 вы получите комфортный обзор, а матовая поверхность экрана исключает блики и отражения, что особенно важно при длительном использовании. Технология VA-матрицы гарантирует насыщенные цвета, глубокий черный и высокую контрастность 4000:1, что делает изображение ярким и реалистичным. Динамическая контрастность 20 000 000:1 дополнительно улучшает детализацию в темных и светлых сценах, а яркость 250 кд/м? обеспечивает комфортное восприятие даже при ярком освещении. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют сохранять качество картинки при взгляде сбоку, что делает монитор удобным для совместного просмотра. Для плавного и отзывчивого изображения AOC 24B30HM2 оснащен временем отклика 1 мс и частотой обновления 100 Гц. Это особенно ценно для динамичных сцен в играх и фильмах, где важно отсутствие размытия и артефактов. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой, устраняя рывки и задержки, что делает геймплей более плавным и комфортным. Забота о здоровье пользователя — важный аспект этого монитора. Фильтр синего света (Blue Light Filter) снижает вредное воздействие на глаза при длительной работе, а технология Flicker-Free исключает мерцание подсветки, уменьшая усталость глаз. Это делает AOC 24B30HM2 отличным выбором для офиса, домашнего использования и учебы, где важно сохранять концентрацию и комфорт в течение всего дня. Монитор обладает эргономичной подставкой с регулировкой наклона от -5° до +23°, позволяя выбрать оптимальный угол для работы. Возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 100x100 мм дает дополнительную гибкость в размещении, экономя пространство на столе. Лаконичный черный дизайн с минималистичными рамками впишется в любой интерьер, подчеркивая современный стиль. Подключение устройств осуществляется через разъемы VGA (D-Sub) и HDMI 1.4, обеспечивая совместимость с большинством компьютеров, ноутбуков и мультимедийных устройств. Внешний блок питания упрощает конструкцию, делая монитор более компактным и легким — его вес без подставки составляет всего 2,18 кг. Энергоэффективность модели также впечатляет: потребление при работе — всего 20 Вт, а в режиме ожидания — 0,3 Вт, что соответствует современным экологическим стандартам.


Теги товара: с hdmi
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