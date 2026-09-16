Монитор LG 23,8" 24G411A-B
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Характеристики
Описание товара Монитор LG 23,8" 24G411A-B
Погрузитесь в мир бескомпромиссного игрового процесса вместе с монитором LG 24G411A-B из серии UltraGear. Эта модель создана для тех, кто ценит скорость, отзывчивость и четкую картину, открывая новые горизонты в динамичных сражениях и насыщенных виртуальных мирах. Основой невероятно плавной картинки служит высокая частота обновления 144 Гц, которая делает любую игру визуально комфортнее. Исчезают размытия и рывки при резких поворотах камеры, а каждое ваше движение становится максимально точным. Эта плавность дополнительно совершенствуется благодаря технологиям переменной частоты обновления. Монитор совместим с решениями AMD FreeSync, Adaptive-Sync и nVidia G-Sync, что обеспечивает синхронизацию между видеокартой и монитором. Результат — полное отсутствие разрывов изображения и задержек, что делает игровой процесс по-настоящему непрерывным и захватывающим. Яркая и сочная картинка формируется на качественной IPS-матрице с диагональю 23,8 дюйма. Разрешение 1920 на 1080 пикселей идеально подходит для комфортного игрового процесса и повседневных задач. Благодаря матовой поверхности экрана вы забудете о бликах и отражениях, что позволяет полностью сосредоточиться на происходящем на экране. Цветовой охват sRGB 99 процентов и поддержка 16,7 миллионов оттенков гарантируют реалистичную и насыщенную цветопередачу. Технология HDR10 расширяет динамический диапазон, добавляя изображению глубины и детализации в тенях и светлых участках. Ваше здоровье и комфорт во время длительных игровых сессий являются приоритетом. В мониторе реализована эффективная система защиты глаз. Технология Flicker-Safe исключает мерцание подсветки, а встроенный фильтр синего света минимизирует его вредное воздействие, помогая снизить усталость глаз. Эргономичная подставка позволяет легко наклонять экран в пределах от минус пяти до плюс двадцати градусов, чтобы найти идеальное положение. Для установки монитора на кронштейн или стену предусмотрены крепления стандарта VESA размером 100 на 100 миллиметров.
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Теги товара: 144 Гц
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 144 Гц
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