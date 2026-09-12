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Монитор ACER Vero 21.5" SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор ACER Vero 21.5" SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01)

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Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 1
Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 2
Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 3
Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 4
Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 5
Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 6
Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 7
Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 8
Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 9
Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 10
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Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 12
Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 13
Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 14
Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 15
Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000 :1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
1
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  • Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 2
  • Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 3
  • Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 4
  • Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 5
  • Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 6
  • Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 7
  • Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 8
  • Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 9
  • Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 10
  • Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 11
  • Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 12
  • Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 13
  • Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 14
  • Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 15
  • Монитор ACER Vero 21.5&quot; SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674392
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000 :1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGAHDMI
Разъем HDMI
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х37х10
Вес, кг.
4.5

Описание товара Монитор ACER Vero 21.5" SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01)

Монитор Acer представляет собой идеальное решение для пользователей, которым важны качество изображения и комфорт работы. Оснащённый антибликовым покрытием экрана, этот монитор гарантирует четкость изображения даже при ярком внешнем освещении. С максимальным разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS он обеспечивает потрясающую цветопередачу и широкие углы обзора: 178° как по вертикали, так и по горизонтали. Монитор поддерживает частоту обновления 100 Гц и технологию AMD FreeSync, что особенно оценят геймеры, так как это обеспечивает плавность и четкость изображения в динамичных сценах. С диагональю экрана 21,5 дюймов и стандартными пропорциями 16:9, он станет отличным инструментом как для работы, так и для развлечений. Монитор прост и удобен в использовании, благодаря возможности регулировки наклона, что позволяет создать комфортные условия для длительной работы. Внешний блок питания обеспечивает гибкость в размещении устройства на столе. Стандартная яркость в 250 кд/м? делает его универсальным для различных задач. При этом монитор не имеет функции регулировки по высоте, однако это компенсируется его другими преимуществами.



Теги товара: 20-22"

Отзывы о товаре Монитор ACER Vero 21.5" SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000 :1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGAHDMI
Разъем HDMI
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Acer представляет собой идеальное решение для пользователей, которым важны качество изображения и комфорт работы. Оснащённый антибликовым покрытием экрана, этот монитор гарантирует четкость изображения даже при ярком внешнем освещении. С максимальным разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS он обеспечивает потрясающую цветопередачу и широкие углы обзора: 178° как по вертикали, так и по горизонтали. Монитор поддерживает частоту обновления 100 Гц и технологию AMD FreeSync, что особенно оценят геймеры, так как это обеспечивает плавность и четкость изображения в динамичных сценах. С диагональю экрана 21,5 дюймов и стандартными пропорциями 16:9, он станет отличным инструментом как для работы, так и для развлечений. Монитор прост и удобен в использовании, благодаря возможности регулировки наклона, что позволяет создать комфортные условия для длительной работы. Внешний блок питания обеспечивает гибкость в размещении устройства на столе. Стандартная яркость в 250 кд/м? делает его универсальным для различных задач. При этом монитор не имеет функции регулировки по высоте, однако это компенсируется его другими преимуществами.


Теги товара: 20-22"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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