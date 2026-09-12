Монитор ACER Vero 21.5" SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор ACER Vero 21.5" SA222QEbi Black (UM.WS2CD.E01)
Монитор Acer представляет собой идеальное решение для пользователей, которым важны качество изображения и комфорт работы. Оснащённый антибликовым покрытием экрана, этот монитор гарантирует четкость изображения даже при ярком внешнем освещении. С максимальным разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS он обеспечивает потрясающую цветопередачу и широкие углы обзора: 178° как по вертикали, так и по горизонтали. Монитор поддерживает частоту обновления 100 Гц и технологию AMD FreeSync, что особенно оценят геймеры, так как это обеспечивает плавность и четкость изображения в динамичных сценах. С диагональю экрана 21,5 дюймов и стандартными пропорциями 16:9, он станет отличным инструментом как для работы, так и для развлечений. Монитор прост и удобен в использовании, благодаря возможности регулировки наклона, что позволяет создать комфортные условия для длительной работы. Внешний блок питания обеспечивает гибкость в размещении устройства на столе. Стандартная яркость в 250 кд/м? делает его универсальным для различных задач. При этом монитор не имеет функции регулировки по высоте, однако это компенсируется его другими преимуществами.
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Теги товара: 20-22"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 20-22"
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