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Монитор MSI 23,8" PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 23,8" PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016)

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Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 1
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 2
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 3
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 4
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 5
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 6
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 7
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 1
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 2
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 3
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 4
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 5
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 6
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 7
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738151
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker Free, Low Blue Light, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, блок питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
нет
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
542х391х174 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х39х11
Вес, кг.
3.3

Описание товара Монитор MSI 23,8" PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016)

Монитор MSI Pro MP242L с диагональю 23.8" имеет разрешение 1920?1080 пикселей (FULL HD). Модель оснащена IPS-матрицей с LED-подсветкой и частотой обновления 100 Гц, что подходит для офисных задач и повседневного использования.

Отзывы о товаре Монитор MSI 23,8" PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker Free, Low Blue Light, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, блок питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
нет
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
542х391х174 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI Pro MP242L с диагональю 23.8" имеет разрешение 1920?1080 пикселей (FULL HD). Модель оснащена IPS-матрицей с LED-подсветкой и частотой обновления 100 Гц, что подходит для офисных задач и повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 23,8" PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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