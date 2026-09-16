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Монитор AOC 23,8" 24B15H3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 23,8" 24B15H3

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
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  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B15H3 - фото 2
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B15H3 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738117
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
22
Габаритные размеры с подставкой
541 x 420 x 185
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х40х11
Вес, кг.
3.92

Описание товара Монитор AOC 23,8" 24B15H3

Погрузитесь в мир ярких красок и плавного изображения с монитором AOC 24B15H3. Эта модель с диагональю 23,8 дюйма создана для тех, кто ценит безупречную цветопередачу и комфорт при длительной работе. Благодаря использованию современной IPS-матрицы с LED-подсветкой, вы получаете широкоформатный экран с разрешением 1920x1080 пикселей, который обеспечивает невероятно широкие углы обзора — 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Это значит, что изображение остаётся насыщенным и контрастным даже при взгляде сбоку, что особенно важно для совместной работы или просмотра контента компанией. Частота обновления кадров 120 Гц в сочетании с временем отклика 4 мс гарантирует исключительную плавность динамических сцен. Работа с документами, просмотр видео или игры становятся более комфортными и отзывчивыми. Технология переменной частоты обновления Adaptive-Sync синхронизирует работу монитора с видеокартой, полностью устраняя разрывы и рывки кадра. Вы забудете о неприятных артефактах, наслаждаясь чистым и стабильным изображением. Цветовая точность этой модели поражает воображение. Монитор воспроизводит 16,7 миллионов цветов, а его цветовой охват sRGB достигает 128,5 процентов, что значительно превосходит стандартный диапазон. Охват Adobe RGB составляет 83,5 процента, DCI-P3 — 88 процентов, а NTSC — 111 процентов. Такие показатели делают AOC 24B15H3 идеальным выбором для дизайнеров, фотографов и всех, кому важна достоверная передача оттенков. Яркость в 250 кд/м2 и контрастность 1000:1 обеспечивают глубокий чёрный цвет и чёткие детали даже в светлых помещениях. Забота о здоровье глаз — один из ключевых приоритетов. Матовое покрытие экрана эффективно рассеивает блики, снижая нагрузку на зрение. Встроенные технологии Blue Light Filter и Flicker-free устраняют вредное мерцание и уменьшают интенсивность синего свечения. Вы сможете работать за монитором часами, не испытывая усталости глаз. Для максимального удобства предусмотрен регулируемый наклон экрана в диапазоне от -5 до +20 градусов, что позволяет подобрать оптимальное положение.



Теги товара: 120 Гц, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор AOC 23,8" 24B15H3




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
22
Габаритные размеры с подставкой
541 x 420 x 185
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир ярких красок и плавного изображения с монитором AOC 24B15H3. Эта модель с диагональю 23,8 дюйма создана для тех, кто ценит безупречную цветопередачу и комфорт при длительной работе. Благодаря использованию современной IPS-матрицы с LED-подсветкой, вы получаете широкоформатный экран с разрешением 1920x1080 пикселей, который обеспечивает невероятно широкие углы обзора — 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Это значит, что изображение остаётся насыщенным и контрастным даже при взгляде сбоку, что особенно важно для совместной работы или просмотра контента компанией. Частота обновления кадров 120 Гц в сочетании с временем отклика 4 мс гарантирует исключительную плавность динамических сцен. Работа с документами, просмотр видео или игры становятся более комфортными и отзывчивыми. Технология переменной частоты обновления Adaptive-Sync синхронизирует работу монитора с видеокартой, полностью устраняя разрывы и рывки кадра. Вы забудете о неприятных артефактах, наслаждаясь чистым и стабильным изображением. Цветовая точность этой модели поражает воображение. Монитор воспроизводит 16,7 миллионов цветов, а его цветовой охват sRGB достигает 128,5 процентов, что значительно превосходит стандартный диапазон. Охват Adobe RGB составляет 83,5 процента, DCI-P3 — 88 процентов, а NTSC — 111 процентов. Такие показатели делают AOC 24B15H3 идеальным выбором для дизайнеров, фотографов и всех, кому важна достоверная передача оттенков. Яркость в 250 кд/м2 и контрастность 1000:1 обеспечивают глубокий чёрный цвет и чёткие детали даже в светлых помещениях. Забота о здоровье глаз — один из ключевых приоритетов. Матовое покрытие экрана эффективно рассеивает блики, снижая нагрузку на зрение. Встроенные технологии Blue Light Filter и Flicker-free устраняют вредное мерцание и уменьшают интенсивность синего свечения. Вы сможете работать за монитором часами, не испытывая усталости глаз. Для максимального удобства предусмотрен регулируемый наклон экрана в диапазоне от -5 до +20 градусов, что позволяет подобрать оптимальное положение.


Теги товара: 120 Гц, с hdmi
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