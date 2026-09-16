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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738281
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Монитор, блок питания, документация, кабель HDMI - HDMI
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
493 x 380 x 192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х12
Вес, кг.
3
Описание товара Монитор Acer 21,5'' EK221QHbi (UM.WE1CD.H01)
Монитор Acer с диагональю 21,5 дюйма — компактное решение для рабочего места, которое не займёт много пространства. Матовая поверхность экрана уменьшает выраженность бликов, а VA-матрица, формат 16:9 и разрешение 1920?1080 обеспечивают комфортное отображение контента в привычном широкоформатном виде.
Частота обновления 100 Гц и время отклика 5 мс помогают сделать смену кадров более плавной, а технология AMD FreeSync способствует синхронизации изображения. Для подключения предусмотрены разъёмы VGA и HDMI. Монитор поддерживает крепление VESA 100?100, оснащён внешним блоком питания и весит всего 2,8 кг вместе с подставкой — удобно для компактной рабочей зоны.
Монитор, блок питания, документация, кабель HDMI - HDMI
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
493 x 380 x 192
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Acer с диагональю 21,5 дюйма — компактное решение для рабочего места, которое не займёт много пространства. Матовая поверхность экрана уменьшает выраженность бликов, а VA-матрица, формат 16:9 и разрешение 1920?1080 обеспечивают комфортное отображение контента в привычном широкоформатном виде.
Частота обновления 100 Гц и время отклика 5 мс помогают сделать смену кадров более плавной, а технология AMD FreeSync способствует синхронизации изображения. Для подключения предусмотрены разъёмы VGA и HDMI. Монитор поддерживает крепление VESA 100?100, оснащён внешним блоком питания и весит всего 2,8 кг вместе с подставкой — удобно для компактной рабочей зоны.
Монитор Acer 21,5'' EK221QHbi (UM.WE1CD.H01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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