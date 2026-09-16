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Монитор Acer 23,8'' EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 23,8'' EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001)

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Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001) - фото 1
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001) - фото 2
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001) - фото 3
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Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001) - фото 5
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001) - фото 6
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001) - фото 1
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001) - фото 2
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001) - фото 3
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001) - фото 4
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001) - фото 5
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001) - фото 6
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738304
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
отсутствие мерцания,безрамочный дизайн,регулировка наклона
Комплектация
Монитор, подставка, блок питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
539 ? 325 ? 75 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х41х10
Вес, кг.
4.8

Описание товара Монитор Acer 23,8'' EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001)

Представьте себе монитор, который полностью преображает ваше восприятие цифрового мира, будь то стремительная динамика игровых сражений, кропотливая работа над проектами или погружение в любимые фильмы. Монитор Acer 24 EK241YP0bi — это именно такое устройство, где каждая деталь продумана для вашего максимального комфорта и удовольствия. Его диагональ в двадцать три целых восемь десятых дюйма является оптимальной для большинства задач, обеспечивая достаточно пространства для многозадачности, при этом оставаясь комфортной для восприятия. Сердцем этого монитора является высококачественная VA-матрица, которая сочетает в себе достоинства различных технологий. Благодаря ей вы получаете невероятно глубокий черный цвет и высокую контрастность на уровне четыре тысячи к одному. Это означает, что даже в самых темных сценах вы сможете разглядеть малейшие детали, а изображение будет сочным и объемным. Динамическая контрастность достигает впечатляющей величины в сто миллионов к одному, что делает каждую картинку по-настоящему живой. А благодаря широким углам обзора — сто семьдесят восемь градусов как по вертикали, так и по горизонтали — цвета и контрастность остаются неизменно точными, даже если вы смотрите на экран под большим углом. Для любителей игр этот монитор станет настоящим открытием. Частота обновления кадров в сто сорок четыре герца кардинально меняет ощущения от игрового процесса. Движения становятся невероятно плавными и резкими, что обеспечивает критическое преимущество в динамичных баталиях. Технология переменной частоты обновления от компании AMD, известная как FreeSync, синхронизирует частоту кадров монитора с частотой кадров вашей видеокарты. Это полностью устраняет разрывание изображения и рывки, делая геймплей идеально гладким. А время отклика в одну миллисекунду гарантирует, что даже самые быстрые действия будут отображаться без каких-либо шлейфов и размытий. Ваше здоровье и комфорт также были учтены при создании этой модели. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает световые блики от внешних источников, что позволяет работать или играть даже в ярко освещенной комнате без неприятных отражений. Яркости в двести пятьдесят кандел на квадратный метр достаточно для комфортной работы в самых разных условиях. Монитор оснащен современным фильтром синего спектра и полностью исключает мерцание подсветки. Эти технологии помогают значительно снизить нагрузку на глаза при длительном использовании, позволяя вам сохранять концентрацию и хорошее самочувствие на протяжении многих часов.



Теги товара: 144 Гц, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Acer 23,8'' EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
отсутствие мерцания,безрамочный дизайн,регулировка наклона
Комплектация
Монитор, подставка, блок питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
539 ? 325 ? 75 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе монитор, который полностью преображает ваше восприятие цифрового мира, будь то стремительная динамика игровых сражений, кропотливая работа над проектами или погружение в любимые фильмы. Монитор Acer 24 EK241YP0bi — это именно такое устройство, где каждая деталь продумана для вашего максимального комфорта и удовольствия. Его диагональ в двадцать три целых восемь десятых дюйма является оптимальной для большинства задач, обеспечивая достаточно пространства для многозадачности, при этом оставаясь комфортной для восприятия. Сердцем этого монитора является высококачественная VA-матрица, которая сочетает в себе достоинства различных технологий. Благодаря ей вы получаете невероятно глубокий черный цвет и высокую контрастность на уровне четыре тысячи к одному. Это означает, что даже в самых темных сценах вы сможете разглядеть малейшие детали, а изображение будет сочным и объемным. Динамическая контрастность достигает впечатляющей величины в сто миллионов к одному, что делает каждую картинку по-настоящему живой. А благодаря широким углам обзора — сто семьдесят восемь градусов как по вертикали, так и по горизонтали — цвета и контрастность остаются неизменно точными, даже если вы смотрите на экран под большим углом. Для любителей игр этот монитор станет настоящим открытием. Частота обновления кадров в сто сорок четыре герца кардинально меняет ощущения от игрового процесса. Движения становятся невероятно плавными и резкими, что обеспечивает критическое преимущество в динамичных баталиях. Технология переменной частоты обновления от компании AMD, известная как FreeSync, синхронизирует частоту кадров монитора с частотой кадров вашей видеокарты. Это полностью устраняет разрывание изображения и рывки, делая геймплей идеально гладким. А время отклика в одну миллисекунду гарантирует, что даже самые быстрые действия будут отображаться без каких-либо шлейфов и размытий. Ваше здоровье и комфорт также были учтены при создании этой модели. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает световые блики от внешних источников, что позволяет работать или играть даже в ярко освещенной комнате без неприятных отражений. Яркости в двести пятьдесят кандел на квадратный метр достаточно для комфортной работы в самых разных условиях. Монитор оснащен современным фильтром синего спектра и полностью исключает мерцание подсветки. Эти технологии помогают значительно снизить нагрузку на глаза при длительном использовании, позволяя вам сохранять концентрацию и хорошее самочувствие на протяжении многих часов.


Теги товара: 144 Гц, с hdmi
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