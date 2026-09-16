Описание товара Монитор Acer 23,8'' EK241YP0bi Black (UM.QE0CD.001)

Представьте себе монитор, который полностью преображает ваше восприятие цифрового мира, будь то стремительная динамика игровых сражений, кропотливая работа над проектами или погружение в любимые фильмы. Монитор Acer 24 EK241YP0bi — это именно такое устройство, где каждая деталь продумана для вашего максимального комфорта и удовольствия. Его диагональ в двадцать три целых восемь десятых дюйма является оптимальной для большинства задач, обеспечивая достаточно пространства для многозадачности, при этом оставаясь комфортной для восприятия. Сердцем этого монитора является высококачественная VA-матрица, которая сочетает в себе достоинства различных технологий. Благодаря ей вы получаете невероятно глубокий черный цвет и высокую контрастность на уровне четыре тысячи к одному. Это означает, что даже в самых темных сценах вы сможете разглядеть малейшие детали, а изображение будет сочным и объемным. Динамическая контрастность достигает впечатляющей величины в сто миллионов к одному, что делает каждую картинку по-настоящему живой. А благодаря широким углам обзора — сто семьдесят восемь градусов как по вертикали, так и по горизонтали — цвета и контрастность остаются неизменно точными, даже если вы смотрите на экран под большим углом. Для любителей игр этот монитор станет настоящим открытием. Частота обновления кадров в сто сорок четыре герца кардинально меняет ощущения от игрового процесса. Движения становятся невероятно плавными и резкими, что обеспечивает критическое преимущество в динамичных баталиях. Технология переменной частоты обновления от компании AMD, известная как FreeSync, синхронизирует частоту кадров монитора с частотой кадров вашей видеокарты. Это полностью устраняет разрывание изображения и рывки, делая геймплей идеально гладким. А время отклика в одну миллисекунду гарантирует, что даже самые быстрые действия будут отображаться без каких-либо шлейфов и размытий. Ваше здоровье и комфорт также были учтены при создании этой модели. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает световые блики от внешних источников, что позволяет работать или играть даже в ярко освещенной комнате без неприятных отражений. Яркости в двести пятьдесят кандел на квадратный метр достаточно для комфортной работы в самых разных условиях. Монитор оснащен современным фильтром синего спектра и полностью исключает мерцание подсветки. Эти технологии помогают значительно снизить нагрузку на глаза при длительном использовании, позволяя вам сохранять концентрацию и хорошее самочувствие на протяжении многих часов.