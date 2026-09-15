Описание товара Монитор Xiaomi 21.5" A22i Black (ELA5230EU)

Xiaomi Monitor A22i - компактный 21,5-дюймовый Full HD-монитор на VA-панели с частотой до 75 Гц, рассчитанный на домашний и офисный сценарии, где важны базовая универсальность и экономия места. Это простой дисплей формата 16:9 для рабочих мест, удалённой работы, обучения и повседневного мультимедиа.

Для кого и под какие задачи

A22i подойдёт для пользователей, которым нужен недорогой монитор для офисных приложений, браузера, онлайн-курсов и просмотра видео в Full HD. Диагональ 21,45-21,5″ органично вписывается в небольшие столы и рабочие ниши, поэтому модель удобна для домашних рабочих мест, касс, терминалов и точек обслуживания.

Картинка и параметры дисплея

VA-матрица с разрешением 1920?1080, контрастностью порядка 3000:1 и яркостью около 250 кд/м? обеспечивает глубокий чёрный и достаточную читаемость в типичном офисном освещении. Углы обзора до 178° и покрытие sRGB на уровне около 99% делают картинку визуально ровной для документов, веба и базовой работы с фото без претензий на профессиональную цветокоррекцию.

Картинка и скорость

Поддержка частоты до 75 Гц и адаптивных технологий в этой серии делает прокрутку и анимации заметно более плавными, чем на классических 60 Гц, что снижает утомляемость при долгой работе. Для казуальных игр и стриминга такой режим даёт комфортное восприятие без ориентации на киберспортивный уровень скорости и минимальных задержек.

Подключения и удобство

Монитор оснащён стандартными цифровыми входами (HDMI и, в ряде конфигураций, DisplayPort), что упрощает подключение к современным ПК и ноутбукам без переходников. Лёгкий корпус массой около 2,2 кг и поддержка VESA-крепления позволяют гибко организовать рабочее место - от настольной установки до крепления на кронштейне или моноблок-стойке.

Важные нюансы перед покупкой

A22i - базовая модель без акцента на расширенную эргономику или профессиональную цветопередачу, поэтому регулировки, как правило, ограничиваются наклоном, а точная аппаратная калибровка не является целевым сценарием. Перед покупкой стоит оценить, достаточно ли 21,5″ диагонали и Full HD-разрешения для ваших задач, особенно если планируется работать с большими таблицами или многими окнами одновременно.