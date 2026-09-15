Монитор Xiaomi 21.5" A22i Black (ELA5230EU)
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Характеристики
Описание товара Монитор Xiaomi 21.5" A22i Black (ELA5230EU)
Xiaomi Monitor A22i - компактный 21,5-дюймовый Full HD-монитор на VA-панели с частотой до 75 Гц, рассчитанный на домашний и офисный сценарии, где важны базовая универсальность и экономия места. Это простой дисплей формата 16:9 для рабочих мест, удалённой работы, обучения и повседневного мультимедиа.
Для кого и под какие задачи
A22i подойдёт для пользователей, которым нужен недорогой монитор для офисных приложений, браузера, онлайн-курсов и просмотра видео в Full HD. Диагональ 21,45-21,5″ органично вписывается в небольшие столы и рабочие ниши, поэтому модель удобна для домашних рабочих мест, касс, терминалов и точек обслуживания.
Картинка и параметры дисплея
VA-матрица с разрешением 1920?1080, контрастностью порядка 3000:1 и яркостью около 250 кд/м? обеспечивает глубокий чёрный и достаточную читаемость в типичном офисном освещении. Углы обзора до 178° и покрытие sRGB на уровне около 99% делают картинку визуально ровной для документов, веба и базовой работы с фото без претензий на профессиональную цветокоррекцию.
Картинка и скорость
Поддержка частоты до 75 Гц и адаптивных технологий в этой серии делает прокрутку и анимации заметно более плавными, чем на классических 60 Гц, что снижает утомляемость при долгой работе. Для казуальных игр и стриминга такой режим даёт комфортное восприятие без ориентации на киберспортивный уровень скорости и минимальных задержек.
Подключения и удобство
Монитор оснащён стандартными цифровыми входами (HDMI и, в ряде конфигураций, DisplayPort), что упрощает подключение к современным ПК и ноутбукам без переходников. Лёгкий корпус массой около 2,2 кг и поддержка VESA-крепления позволяют гибко организовать рабочее место - от настольной установки до крепления на кронштейне или моноблок-стойке.
Важные нюансы перед покупкой
A22i - базовая модель без акцента на расширенную эргономику или профессиональную цветопередачу, поэтому регулировки, как правило, ограничиваются наклоном, а точная аппаратная калибровка не является целевым сценарием. Перед покупкой стоит оценить, достаточно ли 21,5″ диагонали и Full HD-разрешения для ваших задач, особенно если планируется работать с большими таблицами или многими окнами одновременно.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Теги товара: с hdmi
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Xiaomi Monitor A22i - компактный 21,5-дюймовый Full HD-монитор на VA-панели с частотой до 75 Гц, рассчитанный на домашний и офисный сценарии, где важны базовая универсальность и экономия места. Это простой дисплей формата 16:9 для рабочих мест, удалённой работы, обучения и повседневного мультимедиа.
Для кого и под какие задачи
A22i подойдёт для пользователей, которым нужен недорогой монитор для офисных приложений, браузера, онлайн-курсов и просмотра видео в Full HD. Диагональ 21,45-21,5″ органично вписывается в небольшие столы и рабочие ниши, поэтому модель удобна для домашних рабочих мест, касс, терминалов и точек обслуживания.
Картинка и параметры дисплея
VA-матрица с разрешением 1920?1080, контрастностью порядка 3000:1 и яркостью около 250 кд/м? обеспечивает глубокий чёрный и достаточную читаемость в типичном офисном освещении. Углы обзора до 178° и покрытие sRGB на уровне около 99% делают картинку визуально ровной для документов, веба и базовой работы с фото без претензий на профессиональную цветокоррекцию.
Картинка и скорость
Поддержка частоты до 75 Гц и адаптивных технологий в этой серии делает прокрутку и анимации заметно более плавными, чем на классических 60 Гц, что снижает утомляемость при долгой работе. Для казуальных игр и стриминга такой режим даёт комфортное восприятие без ориентации на киберспортивный уровень скорости и минимальных задержек.
Подключения и удобство
Монитор оснащён стандартными цифровыми входами (HDMI и, в ряде конфигураций, DisplayPort), что упрощает подключение к современным ПК и ноутбукам без переходников. Лёгкий корпус массой около 2,2 кг и поддержка VESA-крепления позволяют гибко организовать рабочее место - от настольной установки до крепления на кронштейне или моноблок-стойке.
Важные нюансы перед покупкой
A22i - базовая модель без акцента на расширенную эргономику или профессиональную цветопередачу, поэтому регулировки, как правило, ограничиваются наклоном, а точная аппаратная калибровка не является целевым сценарием. Перед покупкой стоит оценить, достаточно ли 21,5″ диагонали и Full HD-разрешения для ваших задач, особенно если планируется работать с большими таблицами или многими окнами одновременно.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Теги товара: с hdmi
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