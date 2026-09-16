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Монитор Hisense 24" 24G3Q купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Hisense 24" 24G3Q

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Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 5
Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 6
Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 7
Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 8
Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 9
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
320 Кд/м?
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  • Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 2
  • Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 3
  • Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 4
  • Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 5
  • Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 6
  • Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 7
  • Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 8
  • Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 9
  • Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 10
  • Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 11
  • Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 12
  • Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 13
  • Монитор Hisense 24&quot; 24G3Q - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739181
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
FreeSync
Комплектация
Монитор, подставка, документация, внешний адаптер питания, кабель питания, кабель DP
Диагональ экрана, дюйм
24
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
320 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
Аудиовыход / Разъем для наушников
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
541.9х441.4х214.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х47х10
Вес, кг.
5.2

Описание товара Монитор Hisense 24" 24G3Q

Монитор Hisense 24G3Q серебристого цвета – игровая модель с диагональю экрана 24” и разрешением 1920?1080. Благодаря частоте кадров 240 Гц движения объектов в играх и кино будут передаваться плавно и естественно. Технология AMD FreeSync устраняет разрывы изображения и делает игровой процесс максимально гладким. На матовом покрытии дисплея почти не будут видны блики и зеркальные отражения, даже если вы сидите рядом с яркой лампой или у окна. Это обеспечивает точный контроль над событиями в игре, так как засветы не будут мешать восприятию контента. Монитор Hisense 24G3Q поддерживает игровые функции, которые упрощают игровой процесс. On-Screen Display выводит панель управления поверх изображения, чтобы вы могли быстро менять настройки контрастность и цветов прямо во время игры. Виртуальный прицел показывает постоянную метку в центре экрана. Благодаря ему можно прицеливаться в тех играх, где прицел не предусмотрен. Технология Low Blue Light снижает интенсивность синего свечения. Это снижает раздражение и усталость глаз при длительной работе за монитором. Красная подсветка корпуса создает игровую атмосферу, сглаживает резкий контраст между темнотой в комнате и ярким экраном.



Теги товара: 24", 240 Гц

Отзывы о товаре Монитор Hisense 24" 24G3Q




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
FreeSync
Комплектация
Монитор, подставка, документация, внешний адаптер питания, кабель питания, кабель DP
Диагональ экрана, дюйм
24
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
240
Яркость
320 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
Аудиовыход / Разъем для наушников
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
541.9х441.4х214.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Hisense 24G3Q серебристого цвета – игровая модель с диагональю экрана 24” и разрешением 1920?1080. Благодаря частоте кадров 240 Гц движения объектов в играх и кино будут передаваться плавно и естественно. Технология AMD FreeSync устраняет разрывы изображения и делает игровой процесс максимально гладким. На матовом покрытии дисплея почти не будут видны блики и зеркальные отражения, даже если вы сидите рядом с яркой лампой или у окна. Это обеспечивает точный контроль над событиями в игре, так как засветы не будут мешать восприятию контента. Монитор Hisense 24G3Q поддерживает игровые функции, которые упрощают игровой процесс. On-Screen Display выводит панель управления поверх изображения, чтобы вы могли быстро менять настройки контрастность и цветов прямо во время игры. Виртуальный прицел показывает постоянную метку в центре экрана. Благодаря ему можно прицеливаться в тех играх, где прицел не предусмотрен. Технология Low Blue Light снижает интенсивность синего свечения. Это снижает раздражение и усталость глаз при длительной работе за монитором. Красная подсветка корпуса создает игровую атмосферу, сглаживает резкий контраст между темнотой в комнате и ярким экраном.


Теги товара: 24", 240 Гц
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Отзывы


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