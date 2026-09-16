Монитор Hisense 24" 24G3Q

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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
320 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739181
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Монитор Hisense 24G3Q серебристого цвета – игровая модель с диагональю экрана 24” и разрешением 1920?1080. Благодаря частоте кадров 240 Гц движения объектов в играх и кино будут передаваться плавно и естественно. Технология AMD FreeSync устраняет разрывы изображения и делает игровой процесс максимально гладким. На матовом покрытии дисплея почти не будут видны блики и зеркальные отражения, даже если вы сидите рядом с яркой лампой или у окна. Это обеспечивает точный контроль над событиями в игре, так как засветы не будут мешать восприятию контента.
Монитор Hisense 24G3Q поддерживает игровые функции, которые упрощают игровой процесс. On-Screen Display выводит панель управления поверх изображения, чтобы вы могли быстро менять настройки контрастность и цветов прямо во время игры. Виртуальный прицел показывает постоянную метку в центре экрана. Благодаря ему можно прицеливаться в тех играх, где прицел не предусмотрен. Технология Low Blue Light снижает интенсивность синего свечения. Это снижает раздражение и усталость глаз при длительной работе за монитором. Красная подсветка корпуса создает игровую атмосферу, сглаживает резкий контраст между темнотой в комнате и ярким экраном.
Монитор Hisense 24G3Q серебристого цвета – игровая модель с диагональю экрана 24” и разрешением 1920?1080. Благодаря частоте кадров 240 Гц движения объектов в играх и кино будут передаваться плавно и естественно. Технология AMD FreeSync устраняет разрывы изображения и делает игровой процесс максимально гладким. На матовом покрытии дисплея почти не будут видны блики и зеркальные отражения, даже если вы сидите рядом с яркой лампой или у окна. Это обеспечивает точный контроль над событиями в игре, так как засветы не будут мешать восприятию контента.
Монитор Hisense 24G3Q поддерживает игровые функции, которые упрощают игровой процесс. On-Screen Display выводит панель управления поверх изображения, чтобы вы могли быстро менять настройки контрастность и цветов прямо во время игры. Виртуальный прицел показывает постоянную метку в центре экрана. Благодаря ему можно прицеливаться в тех играх, где прицел не предусмотрен. Технология Low Blue Light снижает интенсивность синего свечения. Это снижает раздражение и усталость глаз при длительной работе за монитором. Красная подсветка корпуса создает игровую атмосферу, сглаживает резкий контраст между темнотой в комнате и ярким экраном.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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