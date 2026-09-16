Монитор AOC 23,8" 24B3HA2

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738120
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Этот монитор оборудован IPS матрицей, что обеспечивает высокую четкость и насыщенность цветов. Благодаря битности матрицы 6 бит вы сможете наслаждаться качественным изображением без искажений. Подсветка матрицы WLED делает картинку яркой и контрастной, что особенно важно при работе с графикой или видео.
Широкоформатный монитор с разрешением 1920x1080 (16:9) позволяет наслаждаться киноформатом изображения и удобно работать с несколькими окнами одновременно. Матовая поверхность экрана защитит ваши глаза от бликов и отражений, что особенно важно при длительной работе за компьютером.
Монитор AOC 24B3HA2 оснащен креплением на стену по стандарту VESA 100 x 100 мм, что позволяет установить его в удобном для вас месте и освободить рабочее пространство на столе. Версия HDMI 1.4b обеспечивает быструю передачу данных и качественное подключение к источникам видеосигнала.
Этот монитор оборудован IPS матрицей, что обеспечивает высокую четкость и насыщенность цветов. Благодаря битности матрицы 6 бит вы сможете наслаждаться качественным изображением без искажений. Подсветка матрицы WLED делает картинку яркой и контрастной, что особенно важно при работе с графикой или видео.
Широкоформатный монитор с разрешением 1920x1080 (16:9) позволяет наслаждаться киноформатом изображения и удобно работать с несколькими окнами одновременно. Матовая поверхность экрана защитит ваши глаза от бликов и отражений, что особенно важно при длительной работе за компьютером.
Монитор AOC 24B3HA2 оснащен креплением на стену по стандарту VESA 100 x 100 мм, что позволяет установить его в удобном для вас месте и освободить рабочее пространство на столе. Версия HDMI 1.4b обеспечивает быструю передачу данных и качественное подключение к источникам видеосигнала.
Монитор AOC 23,8" 24B3HA2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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