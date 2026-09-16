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Монитор AOC 23,8" 24B3HA2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 23,8" 24B3HA2

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
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  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B3HA2 - фото 3
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B3HA2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738120
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
20
Габаритные размеры с подставкой
542.4х412.1х202.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х40х13
Вес, кг.
4.56

Описание товара Монитор AOC 23,8" 24B3HA2

Этот монитор оборудован IPS матрицей, что обеспечивает высокую четкость и насыщенность цветов. Благодаря битности матрицы 6 бит вы сможете наслаждаться качественным изображением без искажений. Подсветка матрицы WLED делает картинку яркой и контрастной, что особенно важно при работе с графикой или видео. Широкоформатный монитор с разрешением 1920x1080 (16:9) позволяет наслаждаться киноформатом изображения и удобно работать с несколькими окнами одновременно. Матовая поверхность экрана защитит ваши глаза от бликов и отражений, что особенно важно при длительной работе за компьютером. Монитор AOC 24B3HA2 оснащен креплением на стену по стандарту VESA 100 x 100 мм, что позволяет установить его в удобном для вас месте и освободить рабочее пространство на столе. Версия HDMI 1.4b обеспечивает быструю передачу данных и качественное подключение к источникам видеосигнала.



Теги товара: 120 Гц, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 23,8" 24B3HA2




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
20
Габаритные размеры с подставкой
542.4х412.1х202.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Этот монитор оборудован IPS матрицей, что обеспечивает высокую четкость и насыщенность цветов. Благодаря битности матрицы 6 бит вы сможете наслаждаться качественным изображением без искажений. Подсветка матрицы WLED делает картинку яркой и контрастной, что особенно важно при работе с графикой или видео. Широкоформатный монитор с разрешением 1920x1080 (16:9) позволяет наслаждаться киноформатом изображения и удобно работать с несколькими окнами одновременно. Матовая поверхность экрана защитит ваши глаза от бликов и отражений, что особенно важно при длительной работе за компьютером. Монитор AOC 24B3HA2 оснащен креплением на стену по стандарту VESA 100 x 100 мм, что позволяет установить его в удобном для вас месте и освободить рабочее пространство на столе. Версия HDMI 1.4b обеспечивает быструю передачу данных и качественное подключение к источникам видеосигнала.


Теги товара: 120 Гц, с hdmi, с колонками
Самовывоз
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Отзывы


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