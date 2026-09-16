Монитор Acer 24,5'' EK251QP6bi (UM.KE1CD.601)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 24,5'' EK251QP6bi (UM.KE1CD.601)
Представьте себе монитор, который не просто отображает картинку, а полностью погружает вас в происходящее, будь то напряженный игровой поединок, динамичный фильм или кропотливая работа. Монитор Acer 25" EK251QP6bi создан именно для этого. Его 24.5-дюймовая IPS-матрица с матовым покрытием станет вашим надежным проводником в мир невероятно четкой и сочной картинки, лишенной раздражающих бликов и отражений. Это ваш персональный кинотеатр, арена для виртуальных сражений и высокоэффективное рабочее пространство, объединенное в одном стильном устройстве. Благодаря разрешению Full HD 1920x1080 вы получаете идеальную детализацию каждого кадра. Изображение остается кристально чистым и максимально реалистичным. А широкие углы обзора — 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали — гарантируют, что цветопередача и контрастность останутся неизменными, даже если вы смотрите на экран под нестандартным углом. Это особенно важно при совместном просмотре контента или во время командной работы над проектами. Но истинная магия этого монитора раскрывается в движении. Частота обновления 144 Гц — это тот ключевой параметр, который кардинально меняет ощущения от игр и просмотра динамичных сцен. Вы забываете о размытии и шлейфах behind быстро движущихся объектов. Каждый поворот камеры, каждое мгновенное действие передаются с невиданной ранее плавностью и точностью. Эта плавность не только повышает удовольствие, но и дает вам реальное тактическое преимущество в конкурентных multiplayer-играх, позволяя реагировать на события мгновенно. Технология AMD FreeSync завершает идеальную игровую экосистему. Она синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров вашей видеокарты, полностью устраняя разрывание изображения и неприятные подтормаживания. Вы наслаждаетесь максимально плавным и целостным геймплеем без каких-либо артефактов, что делает игровой процесс по-настоящему комфортным для глаз даже в самые продолжительные сеансы.
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