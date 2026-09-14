Описание товара Монитор MSI 23,8" PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037)

Откройте для себя новые горизонты комфорта и производительности с монитором MSI Professional MP243W E14. Эта модель с диагональю 23,8 дюйма создана для тех, кто ценит чёткую картинку, плавность в динамичных сценах и стильный минимализм в оформлении рабочего места. Белый корпус гармонично впишется в любой интерьер, от современного офиса до домашней игровой станции. Основа этого монитора — быстрая IPS-матрица с битностью 6 бит и технологией FRC, что в сумме обеспечивает натуральную передачу 16,7 миллионов оттенков. Разрешение 1920x1080 пикселей в классическом соотношении 16:9 гарантирует идеальную чёткость как для рабочих задач, так и для просмотра контента. Цветовой охват sRSGB достигает впечатляющих 121 процента, при этом покрытие Adobe RGB составляет 87 процентов, а полезного пространства DCI-P3 вы получите 91 процент. Это значит, что цвета на экране сочные, насыщенные и максимально приближенные к реальности — необходимый набор для работы с графикой или фото. Ключевое преимущество новинки — частота обновления 144 Гц. Высокая частота кадров избавляет изображение от шлейфов и рывков, делая каждый момент плавным и предсказуемым. Время отклика в 4 миллисекунды практически полностью устраняет задержки, что позволит вам чувствовать уверенность в самых напряжённых игровых сценах и продуктивно работать с быстро движущимися элементами. А поддержка технологии переменной частоты обновления Adaptive-Sync дополнительно синхронизирует работу монитора с графическим адаптером, устраняя разрывы и подёргивания кадра для стабильной картинки. Яркость дисплея достигает 300 кд/м2, а статическая контрастность составляет выдающееся значение 1500:1. Благодаря этому даже в хорошо освещенной комнате чёрный цвет остаётся глубоким и насыщенным, а белый — ярким и чистым. Динамическая контрастность в 100 000 000:1 усиливает эффект погружения в тёмных сценах игр и фильмов. Модель также поддерживает технологию HDR, выводя детализацию и цветопередачу в поддерживаемом контенте на совершенно новый уровень. Огромные углы обзора: в 178 по горизонтали и по вертикали позволяют видеть цвета без искажений, находясь под любым углом. Вы можете удобно расположиться вместе с коллегами у одного экрана и каждый участник увидит ту же яркую картинку. Матовая поверхность экрана надёжно гасит блики от ламп или окон, не заставляя вас прищуриваться. Дополнительным преимуществом являются встроенные технологии защиты зрения: Flicker-Free исключает мерцание подсветки, а интегрированный фильтр синего света снижает нагрузку на глаза при длительной работе — реальный помощник для удалённой работы или многодневных турниров. Внутренняя акустика представлена встроенными динамиками, которые покроют базовые потребности в звуке без громоздких колонок. Для проводного подключения предусмотрены все современные интерфейсы: видеовход HDMI версии 1.4b, разъём DisplayPort, а также выход на наушники. Однако возможности модели выходят далеко за пределы разъёмов. Функция MSI Power Link позволяет управлять питанием монитора совместно с подключённым через USB-кабель ноутбуком через один разъём, что избавляет от лишних проводов на столе и экономит розетку. Программное обеспечение MSI Display Kit на русском языке предлагает обширный набор инструментов — калибровка, макетчики окон с фирменной магией, тюнинг конкретных приложений.