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Монитор Xiaomi 23,8'' A24i 2026 EU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Xiaomi 23,8'' A24i 2026 EU

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Монитор Xiaomi 23,8&#039;&#039; A24i 2026 EU - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
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  • Монитор Xiaomi 23,8&#039;&#039; A24i 2026 EU - фото 9
  • Монитор Xiaomi 23,8&#039;&#039; A24i 2026 EU - фото 10
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  • Монитор Xiaomi 23,8&#039;&#039; A24i 2026 EU - фото 13
  • Монитор Xiaomi 23,8&#039;&#039; A24i 2026 EU - фото 14
  • Монитор Xiaomi 23,8&#039;&#039; A24i 2026 EU - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738299
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Изогнутый экран
нет
Особенности
регулировка наклона,безрамочный дизайн,отсутствие мерцания
Комплектация
Монитор, документация, кабель HDMI, винты, адаптер питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
6
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
539х433х170 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х12
Вес, кг.
4

Описание товара Монитор Xiaomi 23,8'' A24i 2026 EU

**Монитор Xiaomi Monitor A24i 2026 (EU): чёткое изображение и комфорт для работы и развлечений** Ищете монитор, который обеспечит высокое качество изображения и комфорт при работе за компьютером? Xiaomi Monitor A24i 2026 (EU) — отличный выбор для дома и офиса! **Почему стоит выбрать этот монитор?** * **Высокое разрешение и чёткость изображения:** разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) и диагональ 23,8 дюйма позволяют наслаждаться детализированным изображением. * **Плавный геймплей и просмотр видео:** частота обновления 144 Гц и поддержка технологии AMD FreeSync обеспечивают плавное изображение без разрывов и задержек. * **Комфортная работа за компьютером:** матовая поверхность экрана и технология Flicker Free снижают нагрузку на глаза, позволяя работать или играть без усталости. * **Поддержка HDR:** наслаждайтесь более насыщенными и реалистичными цветами. Стильный чёрный корпус монитора гармонично впишется в любой интерьер. Xiaomi Monitor A24i 2026 (EU) — это сочетание современного дизайна, передовых технологий и доступной цены. Создайте комфортное рабочее место или обустройте зону для развлечений с монитором Xiaomi!



Теги товара: 144 Гц

Отзывы о товаре Монитор Xiaomi 23,8'' A24i 2026 EU




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Изогнутый экран
нет
Особенности
регулировка наклона,безрамочный дизайн,отсутствие мерцания
Комплектация
Монитор, документация, кабель HDMI, винты, адаптер питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
6
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
539х433х170 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Монитор Xiaomi Monitor A24i 2026 (EU): чёткое изображение и комфорт для работы и развлечений** Ищете монитор, который обеспечит высокое качество изображения и комфорт при работе за компьютером? Xiaomi Monitor A24i 2026 (EU) — отличный выбор для дома и офиса! **Почему стоит выбрать этот монитор?** * **Высокое разрешение и чёткость изображения:** разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) и диагональ 23,8 дюйма позволяют наслаждаться детализированным изображением. * **Плавный геймплей и просмотр видео:** частота обновления 144 Гц и поддержка технологии AMD FreeSync обеспечивают плавное изображение без разрывов и задержек. * **Комфортная работа за компьютером:** матовая поверхность экрана и технология Flicker Free снижают нагрузку на глаза, позволяя работать или играть без усталости. * **Поддержка HDR:** наслаждайтесь более насыщенными и реалистичными цветами. Стильный чёрный корпус монитора гармонично впишется в любой интерьер. Xiaomi Monitor A24i 2026 (EU) — это сочетание современного дизайна, передовых технологий и доступной цены. Создайте комфортное рабочее место или обустройте зону для развлечений с монитором Xiaomi!


Теги товара: 144 Гц
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Отзывы


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