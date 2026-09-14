Монитор Hisense 23,8" 24N3Q-Pro
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Характеристики
Описание товара Монитор Hisense 23,8" 24N3Q-Pro
Монитор Hisense 24N3Q-PRO в тонком черном корпусе обладает экраном диагональю 24 дюйма. При разрешении 1920x1080 пикс. частота его обновления составляет 144 Гц. В сочетании с технологией динамического обновления Adaptive-Sync и цветовым охватом Adobe RGB 95%, DCI-P3 90%, sRGB 99% модель относится к игровым устройствам. На это указывают и другие характеристики монитора, например, контрастность 1000:1 и время отклика 5 мс. О сохранности зрения пользователя заботятся технологии Flicker Free и Low Blue Light. Они уменьшают интенсивность синих оттенков и мерцание белого. В конструкции монитора предусмотрены динамики совокупной мощностью 4 Вт. Наклон Hisense 24N3Q-PRO регулируется. Также есть возможность расположить его на стене за счет крепления VESA размером 7.5х7.5 см.
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Теги товара: 144 Гц, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 144 Гц, с колонками
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