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Монитор Acer 19" V196LBb черный (UM.CV6EE.B02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 19" V196LBb черный (UM.CV6EE.B02)

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Монитор Acer 19&quot; V196LBb черный (UM.CV6EE.B02) - фото 1
Монитор Acer 19&quot; V196LBb черный (UM.CV6EE.B02) - фото 2
Монитор Acer 19&quot; V196LBb черный (UM.CV6EE.B02) - фото 3
Монитор Acer 19&quot; V196LBb черный (UM.CV6EE.B02) - фото 4
Монитор Acer 19&quot; V196LBb черный (UM.CV6EE.B02) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
19
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1280x1024
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub)
  • Монитор Acer 19&quot; V196LBb черный (UM.CV6EE.B02) - фото 1
  • Монитор Acer 19&quot; V196LBb черный (UM.CV6EE.B02) - фото 2
  • Монитор Acer 19&quot; V196LBb черный (UM.CV6EE.B02) - фото 3
  • Монитор Acer 19&quot; V196LBb черный (UM.CV6EE.B02) - фото 4
  • Монитор Acer 19&quot; V196LBb черный (UM.CV6EE.B02) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 192716
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, подставка, кабель питания, кабель VGA, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
19
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1280x1024
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub)
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
40.6x42.3x19.1
Размеры в упаковке, см
50х42х12
Вес, кг.
4

Описание товара Монитор Acer 19" V196LBb черный (UM.CV6EE.B02)

В мониторах серии V6 технология Acer eColor используется для создания поразительных визуальных эффектов, а инновационная технология Acer ComfyView устраняет блики и обеспечивает более комфортный просмотр изображения. Эти прочные мониторы снабжены широким набором портов для подключения разных типов устройств, чтобы пользователи могли одновременно выполнять больше задач. Кроме того, они используют экологичные функции, которые обеспечивают снижение энергопотребления и экономию денежных средств.

Отзывы о товаре Монитор Acer 19" V196LBb черный (UM.CV6EE.B02)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, подставка, кабель питания, кабель VGA, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
19
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1280x1024
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub)
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Развернуть
Габаритные размеры с подставкой
40.6x42.3x19.1
Описание
В мониторах серии V6 технология Acer eColor используется для создания поразительных визуальных эффектов, а инновационная технология Acer ComfyView устраняет блики и обеспечивает более комфортный просмотр изображения. Эти прочные мониторы снабжены широким набором портов для подключения разных типов устройств, чтобы пользователи могли одновременно выполнять больше задач. Кроме того, они используют экологичные функции, которые обеспечивают снижение энергопотребления и экономию денежных средств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer 19" V196LBb черный (UM.CV6EE.B02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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