Монитор Acer 19" V196LBb черный (UM.CV6EE.B02)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
19
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1280x1024
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 192716
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, подставка, кабель питания, кабель VGA, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
19
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1280x1024
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub)
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
40.6x42.3x19.1
Размеры в упаковке, см
50х42х12
Вес, кг.
4
Описание товара Монитор Acer 19" V196LBb черный (UM.CV6EE.B02)
В мониторах серии V6 технология Acer eColor используется для создания поразительных визуальных эффектов, а инновационная технология Acer ComfyView устраняет блики и обеспечивает более комфортный просмотр изображения. Эти прочные мониторы снабжены широким набором портов для подключения разных типов устройств, чтобы пользователи могли одновременно выполнять больше задач. Кроме того, они используют экологичные функции, которые обеспечивают снижение энергопотребления и экономию денежных средств.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, подставка, кабель питания, кабель VGA, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
19
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1280x1024
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub)
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Развернуть
Габаритные размеры с подставкой
40.6x42.3x19.1
В мониторах серии V6 технология Acer eColor используется для создания поразительных визуальных эффектов, а инновационная технология Acer ComfyView устраняет блики и обеспечивает более комфортный просмотр изображения. Эти прочные мониторы снабжены широким набором портов для подключения разных типов устройств, чтобы пользователи могли одновременно выполнять больше задач. Кроме того, они используют экологичные функции, которые обеспечивают снижение энергопотребления и экономию денежных средств.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Acer 19" V196LBb черный (UM.CV6EE.B02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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