Монитор Acer 27'' CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27'' CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07)
Монитор Acer 27" CB272Gbmiprxv - это стильное и функциональное устройство, которое подарит вам невероятно качественное изображение и позволит наслаждаться любимыми фильмами, играми и работой. Современный дизайн и высокая производительность делают этот монитор идеальным выбором для домашнего использования или офиса. Этот монитор обладает диагональю экрана 27 дюймов, что позволяет наслаждаться достаточно большим изображением без искажений и размытий. Разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) обеспечивает четкое и детализированное изображение, а технология IPS гарантирует широкие углы обзора и отличную цветопередачу. Монитор Acer CB272Gbmiprxv оснащен технологией AMD FreeSync, которая исключает появление разрывов и искажений изображения, обеспечивая плавное и комфортное игровое или просмотровое время. Время отклика 4 мс позволяет избежать размытия изображения даже в самых динамичных сценах. Благодаря наличию различных портов, включая HDMI, VGA и DisplayPort, у вас есть возможность подключить к монитору различные устройства, такие как ноутбук, игровую консоль или медиаплеер. Встроенные динамики обеспечивают достаточно качественное звучание для вашего комфорта. Монитор Acer CB272Gbmiprxv также обладает функцией Low Blue Light, которая снижает воздействие синего света на глаза, что делает его идеальным выбором для длительного использования. Кроме того, технология Flicker-less снижает мерцание экрана, что уменьшает усталость глаз и обеспечивает комфортное зрение.
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Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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