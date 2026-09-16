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Монитор Acer 27'' CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 27'' CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07)

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Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07) - фото 1
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Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1 500 :1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
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  • Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07) - фото 2
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07) - фото 3
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07) - фото 4
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738082
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1 500 :1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
42
Габаритные размеры с подставкой
612.1х551.8х245.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х51х12
Вес, кг.
8.3

Описание товара Монитор Acer 27'' CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07)

Монитор Acer 27" CB272Gbmiprxv - это стильное и функциональное устройство, которое подарит вам невероятно качественное изображение и позволит наслаждаться любимыми фильмами, играми и работой. Современный дизайн и высокая производительность делают этот монитор идеальным выбором для домашнего использования или офиса. Этот монитор обладает диагональю экрана 27 дюймов, что позволяет наслаждаться достаточно большим изображением без искажений и размытий. Разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) обеспечивает четкое и детализированное изображение, а технология IPS гарантирует широкие углы обзора и отличную цветопередачу. Монитор Acer CB272Gbmiprxv оснащен технологией AMD FreeSync, которая исключает появление разрывов и искажений изображения, обеспечивая плавное и комфортное игровое или просмотровое время. Время отклика 4 мс позволяет избежать размытия изображения даже в самых динамичных сценах. Благодаря наличию различных портов, включая HDMI, VGA и DisplayPort, у вас есть возможность подключить к монитору различные устройства, такие как ноутбук, игровую консоль или медиаплеер. Встроенные динамики обеспечивают достаточно качественное звучание для вашего комфорта. Монитор Acer CB272Gbmiprxv также обладает функцией Low Blue Light, которая снижает воздействие синего света на глаза, что делает его идеальным выбором для длительного использования. Кроме того, технология Flicker-less снижает мерцание экрана, что уменьшает усталость глаз и обеспечивает комфортное зрение.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1 500 :1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
42
Габаритные размеры с подставкой
612.1х551.8х245.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Acer 27" CB272Gbmiprxv - это стильное и функциональное устройство, которое подарит вам невероятно качественное изображение и позволит наслаждаться любимыми фильмами, играми и работой. Современный дизайн и высокая производительность делают этот монитор идеальным выбором для домашнего использования или офиса. Этот монитор обладает диагональю экрана 27 дюймов, что позволяет наслаждаться достаточно большим изображением без искажений и размытий. Разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) обеспечивает четкое и детализированное изображение, а технология IPS гарантирует широкие углы обзора и отличную цветопередачу. Монитор Acer CB272Gbmiprxv оснащен технологией AMD FreeSync, которая исключает появление разрывов и искажений изображения, обеспечивая плавное и комфортное игровое или просмотровое время. Время отклика 4 мс позволяет избежать размытия изображения даже в самых динамичных сценах. Благодаря наличию различных портов, включая HDMI, VGA и DisplayPort, у вас есть возможность подключить к монитору различные устройства, такие как ноутбук, игровую консоль или медиаплеер. Встроенные динамики обеспечивают достаточно качественное звучание для вашего комфорта. Монитор Acer CB272Gbmiprxv также обладает функцией Low Blue Light, которая снижает воздействие синего света на глаза, что делает его идеальным выбором для длительного использования. Кроме того, технология Flicker-less снижает мерцание экрана, что уменьшает усталость глаз и обеспечивает комфортное зрение.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Отзывы


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