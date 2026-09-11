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Монитор AOC 23,8" Q24V4EA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 23,8" Q24V4EA

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Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 5
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Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 7
Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 8
Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 9
Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 10
Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 1
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 2
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 3
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 4
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 5
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 6
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 7
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 8
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 9
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 10
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24V4EA - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491274
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
WLED подсветка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Разъемы
вход HDMI, вход DisplayPort, выход наушников (3,5 мм)
Разъем HDMI
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х16
Вес, кг.
4.95

Описание товара Монитор AOC 23,8" Q24V4EA

Монитор AOC — это надежное и функциональное устройство для домашнего и офисного использования. Он оснащен IPS-матрицей с диагональю 23,8 дюйма, что обеспечивает широкие углы обзора и точную цветопередачу. Разрешение Full HD (1920x1080) позволяет наслаждаться четким и детализированным изображением, а частота обновления 75 Гц делает его идеальным для плавного отображения динамичных сцен. Одной из особенностей этого монитора является антибликовое покрытие экрана, которое минимизирует отражения и улучшает комфорт просмотра даже в ярко освещенных помещениях. Встроенные динамики обеспечивают качественное звучание, избавляя от необходимости в дополнительных аудиоустройствах. Монитор поддерживает стандартное крепление VESA 100x100, что упрощает его установку на стену или специализированные крепления. Он также оснащен HDMI-разъемом, что упрощает подключение к различным устройствам. С весом всего 5,45 кг, этот монитор легко перемещать и устанавливать. Время отклика 4 мс минимизирует размытие изображения в играх и видео, обеспечивая более четкое и плавное воспроизведение контента. Монитор AOC — это отличное решение для тех, кто ищет высокое качество изображения и надежную производительность без лишних излишеств.



Теги товара: с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 23,8" Q24V4EA




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
WLED подсветка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Разъемы
вход HDMI, вход DisplayPort, выход наушников (3,5 мм)
Развернуть
Разъем HDMI
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC — это надежное и функциональное устройство для домашнего и офисного использования. Он оснащен IPS-матрицей с диагональю 23,8 дюйма, что обеспечивает широкие углы обзора и точную цветопередачу. Разрешение Full HD (1920x1080) позволяет наслаждаться четким и детализированным изображением, а частота обновления 75 Гц делает его идеальным для плавного отображения динамичных сцен. Одной из особенностей этого монитора является антибликовое покрытие экрана, которое минимизирует отражения и улучшает комфорт просмотра даже в ярко освещенных помещениях. Встроенные динамики обеспечивают качественное звучание, избавляя от необходимости в дополнительных аудиоустройствах. Монитор поддерживает стандартное крепление VESA 100x100, что упрощает его установку на стену или специализированные крепления. Он также оснащен HDMI-разъемом, что упрощает подключение к различным устройствам. С весом всего 5,45 кг, этот монитор легко перемещать и устанавливать. Время отклика 4 мс минимизирует размытие изображения в играх и видео, обеспечивая более четкое и плавное воспроизведение контента. Монитор AOC — это отличное решение для тех, кто ищет высокое качество изображения и надежную производительность без лишних излишеств.


Теги товара: с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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