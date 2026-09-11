Монитор AOC 23,8" Q24V4EA
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 23,8" Q24V4EA
Монитор AOC — это надежное и функциональное устройство для домашнего и офисного использования. Он оснащен IPS-матрицей с диагональю 23,8 дюйма, что обеспечивает широкие углы обзора и точную цветопередачу. Разрешение Full HD (1920x1080) позволяет наслаждаться четким и детализированным изображением, а частота обновления 75 Гц делает его идеальным для плавного отображения динамичных сцен. Одной из особенностей этого монитора является антибликовое покрытие экрана, которое минимизирует отражения и улучшает комфорт просмотра даже в ярко освещенных помещениях. Встроенные динамики обеспечивают качественное звучание, избавляя от необходимости в дополнительных аудиоустройствах. Монитор поддерживает стандартное крепление VESA 100x100, что упрощает его установку на стену или специализированные крепления. Он также оснащен HDMI-разъемом, что упрощает подключение к различным устройствам. С весом всего 5,45 кг, этот монитор легко перемещать и устанавливать. Время отклика 4 мс минимизирует размытие изображения в играх и видео, обеспечивая более четкое и плавное воспроизведение контента. Монитор AOC — это отличное решение для тех, кто ищет высокое качество изображения и надежную производительность без лишних излишеств.
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Теги товара: с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
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