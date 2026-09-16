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Монитор AOC 23,8" Q24B35 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 23,8" Q24B35

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Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 1
Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 2
Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 3
Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 4
Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 5
Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 6
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Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 8
Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 9
Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 10
Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 11
Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 12
Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 13
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Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 1
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 2
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 3
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 4
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 5
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 6
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 7
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 8
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 9
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 10
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 11
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 12
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 13
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 14
  • Монитор AOC 23,8&quot; Q24B35 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738208
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Характеристики

Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Комплектация
документация, кабель HDMI - HDMI, блок питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort, HDMI, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
20
Габаритные размеры с подставкой
413.0x542.4x185.9мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х42х11
Вес, кг.
4.5

Описание товара Монитор AOC 23,8" Q24B35

Монитор AOC Q24B35 с диагональю 23.8 дюйма предлагает комфортную работу и четкое изображение. Разрешение Quad HD 2560x1440 пикселей обеспечивает высокую детализацию. IPS-матрица дает широкие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали. Изображение сохраняет яркость и контрастность при любом положении пользователя. Частота обновления 120 Гц делает картинку плавной и комфортной для глаз при просмотре видео и работе с динамичным контентом. Поддержка HDR10 расширяет цветовой диапазон и улучшает детализацию теней. Это повышает качество изображения и реалистичность цветов. Антибликовое матовое покрытие снижает отражения. Благодаря этому можно работать даже при ярком освещении без усталости глаз. Разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 обеспечивают удобное подключение к современным компьютерам и ноутбукам. Регулируемый наклон экрана от -5° до +23° позволяет настроить оптимальный угол для комфортной работы.



Теги товара: 120 Гц, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор AOC 23,8" Q24B35




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Характеристики
Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Комплектация
документация, кабель HDMI - HDMI, блок питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort, HDMI, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
20
Габаритные размеры с подставкой
413.0x542.4x185.9мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC Q24B35 с диагональю 23.8 дюйма предлагает комфортную работу и четкое изображение. Разрешение Quad HD 2560x1440 пикселей обеспечивает высокую детализацию. IPS-матрица дает широкие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали. Изображение сохраняет яркость и контрастность при любом положении пользователя. Частота обновления 120 Гц делает картинку плавной и комфортной для глаз при просмотре видео и работе с динамичным контентом. Поддержка HDR10 расширяет цветовой диапазон и улучшает детализацию теней. Это повышает качество изображения и реалистичность цветов. Антибликовое матовое покрытие снижает отражения. Благодаря этому можно работать даже при ярком освещении без усталости глаз. Разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 обеспечивают удобное подключение к современным компьютерам и ноутбукам. Регулируемый наклон экрана от -5° до +23° позволяет настроить оптимальный угол для комфортной работы.


Теги товара: 120 Гц, с hdmi
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Отзывы


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