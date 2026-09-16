Монитор AOC 23,8" Q24B35

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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738208
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Монитор AOC Q24B35 с диагональю 23.8 дюйма предлагает комфортную работу и четкое изображение. Разрешение Quad HD 2560x1440 пикселей обеспечивает высокую детализацию.
IPS-матрица дает широкие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали. Изображение сохраняет яркость и контрастность при любом положении пользователя.
Частота обновления 120 Гц делает картинку плавной и комфортной для глаз при просмотре видео и работе с динамичным контентом.
Поддержка HDR10 расширяет цветовой диапазон и улучшает детализацию теней. Это повышает качество изображения и реалистичность цветов.
Антибликовое матовое покрытие снижает отражения. Благодаря этому можно работать даже при ярком освещении без усталости глаз.
Разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 обеспечивают удобное подключение к современным компьютерам и ноутбукам.
Регулируемый наклон экрана от -5° до +23° позволяет настроить оптимальный угол для комфортной работы.
Монитор AOC Q24B35 с диагональю 23.8 дюйма предлагает комфортную работу и четкое изображение. Разрешение Quad HD 2560x1440 пикселей обеспечивает высокую детализацию.
IPS-матрица дает широкие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали. Изображение сохраняет яркость и контрастность при любом положении пользователя.
Частота обновления 120 Гц делает картинку плавной и комфортной для глаз при просмотре видео и работе с динамичным контентом.
Поддержка HDR10 расширяет цветовой диапазон и улучшает детализацию теней. Это повышает качество изображения и реалистичность цветов.
Антибликовое матовое покрытие снижает отражения. Благодаря этому можно работать даже при ярком освещении без усталости глаз.
Разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 обеспечивают удобное подключение к современным компьютерам и ноутбукам.
Регулируемый наклон экрана от -5° до +23° позволяет настроить оптимальный угол для комфортной работы.
Монитор AOC 23,8" Q24B35 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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