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Монитор Acer 27'' V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 27'' V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02)

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Монитор Acer 27&#039;&#039; V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02) - фото 1
Монитор Acer 27&#039;&#039; V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02) - фото 2
Монитор Acer 27&#039;&#039; V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02) - фото 1
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02) - фото 2
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738090
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
16.8
Габаритные размеры с подставкой
612 x 491 x 210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х36х21
Вес, кг.
6

Описание товара Монитор Acer 27'' V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02)

Монитор Acer с диагональю 27 дюймов — просторный экран для комфортной работы, просмотра контента и динамичных сцен. Разрешение 1920?1080 и соотношение сторон 16:9 обеспечивают привычный формат изображения, а матовая поверхность помогает сделать просмотр более комфортным при разном освещении. Частота обновления 120 Гц и время отклика 4 мс делают движения на экране более плавными и отзывчивыми. Технология AMD FreeSync дополнительно синхронизирует обновление изображения. Благодаря углам обзора 178° по вертикали и горизонтали картинка остаётся удобной для просмотра из разных положений. Яркость 250 кд/м? подходит для повседневных задач, а подключение доступно через HDMI и DisplayPort. Вес монитора с подставкой — 3,29 кг.

Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
16.8
Габаритные размеры с подставкой
612 x 491 x 210
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Acer с диагональю 27 дюймов — просторный экран для комфортной работы, просмотра контента и динамичных сцен. Разрешение 1920?1080 и соотношение сторон 16:9 обеспечивают привычный формат изображения, а матовая поверхность помогает сделать просмотр более комфортным при разном освещении. Частота обновления 120 Гц и время отклика 4 мс делают движения на экране более плавными и отзывчивыми. Технология AMD FreeSync дополнительно синхронизирует обновление изображения. Благодаря углам обзора 178° по вертикали и горизонтали картинка остаётся удобной для просмотра из разных положений. Яркость 250 кд/м? подходит для повседневных задач, а подключение доступно через HDMI и DisplayPort. Вес монитора с подставкой — 3,29 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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