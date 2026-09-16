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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738090
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Описание товара Монитор Acer 27'' V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02)
Монитор Acer с диагональю 27 дюймов — просторный экран для комфортной работы, просмотра контента и динамичных сцен. Разрешение 1920?1080 и соотношение сторон 16:9 обеспечивают привычный формат изображения, а матовая поверхность помогает сделать просмотр более комфортным при разном освещении.
Частота обновления 120 Гц и время отклика 4 мс делают движения на экране более плавными и отзывчивыми. Технология AMD FreeSync дополнительно синхронизирует обновление изображения. Благодаря углам обзора 178° по вертикали и горизонтали картинка остаётся удобной для просмотра из разных положений. Яркость 250 кд/м? подходит для повседневных задач, а подключение доступно через HDMI и DisplayPort. Вес монитора с подставкой — 3,29 кг.
Монитор Acer с диагональю 27 дюймов — просторный экран для комфортной работы, просмотра контента и динамичных сцен. Разрешение 1920?1080 и соотношение сторон 16:9 обеспечивают привычный формат изображения, а матовая поверхность помогает сделать просмотр более комфортным при разном освещении.
Частота обновления 120 Гц и время отклика 4 мс делают движения на экране более плавными и отзывчивыми. Технология AMD FreeSync дополнительно синхронизирует обновление изображения. Благодаря углам обзора 178° по вертикали и горизонтали картинка остаётся удобной для просмотра из разных положений. Яркость 250 кд/м? подходит для повседневных задач, а подключение доступно через HDMI и DisplayPort. Вес монитора с подставкой — 3,29 кг.
Монитор Acer 27'' V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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