Монитор Philips 21,5" 222S1AE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738189
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), DisplayPort, DVI-D, HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
11.8
Габаритные размеры с подставкой
489x443x205 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х38х18
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор Philips 21,5" 222S1AE
21,5" монитор Philips 222S1AE/00 располагает всеми нужными функциями для эффективной и комфортной работы каждый день. Отсутствие рамки и разрешение FHD обеспечивают высокую четкость изображения. Функции для комфорта глаз, включая EasyRead, имеют сертификацию TUV и позволят вашим глазам уставать меньше. Встроенные акустические системы помогают сохранить порядок на столе. Подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 20-22", с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 470 руб.2868 руб. в СплитМонитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитМонитор MSI 23.8" Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095)
-
В наличииЦена 12 660 руб.3165 руб. в СплитМонитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)
-
В наличииЦена 15 910 руб.3978 руб. в СплитМонитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)
-
В наличииЦена 18 060 руб.4515 руб. в СплитМонитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный
-
В наличииЦена 23 530 руб.5883 руб. в СплитМонитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI)
-
В наличииЦена 25 220 руб.6305 руб. в СплитМонитор ASUS ProArt 27" PA278QV (90LM05L1-B01370)
Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), DisplayPort, DVI-D, HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
11.8
Габаритные размеры с подставкой
489x443x205 мм
Страна производитель
Китай
21,5" монитор Philips 222S1AE/00 располагает всеми нужными функциями для эффективной и комфортной работы каждый день. Отсутствие рамки и разрешение FHD обеспечивают высокую четкость изображения. Функции для комфорта глаз, включая EasyRead, имеют сертификацию TUV и позволят вашим глазам уставать меньше. Встроенные акустические системы помогают сохранить порядок на столе. Подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 20-22", с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 20-22", с колонками
Монитор Philips 21,5" 222S1AE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Philips 21,5" 222S1AE