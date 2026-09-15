Монитор ACER 19'' V196LBb (UM.CV6EE.B01)
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Характеристики
Описание товара Монитор ACER 19'' V196LBb (UM.CV6EE.B01)
Мониторы серии V6 позволяют найти подходящий угол наклона экрана быстро и легко. Основание монитора снабжено магнитной зоной, на которой можно хранить скрепки, чтобы поддерживать порядок на рабочем столе. Кроме того, эти мониторы можно монтировать на стене, чтобы рационально использовать пространство на рабочем месте. Благодаря непревзойденному коэффициенту контрастности и сверхмалому времени отклика этих мониторов, поддерживающих разрешение Full HD, вы сможете лучше сосредоточиться на своих задачах. Несколько встроенных технологий отображения обеспечивают одинаковое качество изображения под любым углом обзора, малое время отклика, сокращающее нагрузку на глаза, более реалистичные цвета, а также стабильное изображение без размытости при касании экрана.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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