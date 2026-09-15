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Монитор ACER 19'' V196LBb (UM.CV6EE.B01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор ACER 19'' V196LBb (UM.CV6EE.B01)

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Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 1
Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 2
Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 3
Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 4
Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 5
Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 6
Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 7
Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 8
Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
19
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1280x1024
Соотношение сторон
5:4
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
250 Кд/м?
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  • Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 2
  • Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 3
  • Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 4
  • Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 5
  • Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 6
  • Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 7
  • Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 8
  • Монитор ACER 19&#039;&#039; V196LBb (UM.CV6EE.B01) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб. 
Начислим 165 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 630895
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор ACER 19'' V196LBb (UM.CV6EE.B01)
10 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Особенности
внутренний блок питания
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
19
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1280x1024
Соотношение сторон
5:4
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
5
Разъемы
VGA
Габаритные размеры с подставкой
40.6x42.3x19.1
Размеры в упаковке, см
51х37х11
Вес, кг.
3.9

Описание товара Монитор ACER 19'' V196LBb (UM.CV6EE.B01)

Мониторы серии V6 позволяют найти подходящий угол наклона экрана быстро и легко. Основание монитора снабжено магнитной зоной, на которой можно хранить скрепки, чтобы поддерживать порядок на рабочем столе. Кроме того, эти мониторы можно монтировать на стене, чтобы рационально использовать пространство на рабочем месте. Благодаря непревзойденному коэффициенту контрастности и сверхмалому времени отклика этих мониторов, поддерживающих разрешение Full HD, вы сможете лучше сосредоточиться на своих задачах. Несколько встроенных технологий отображения обеспечивают одинаковое качество изображения под любым углом обзора, малое время отклика, сокращающее нагрузку на глаза, более реалистичные цвета, а также стабильное изображение без размытости при касании экрана.

Отзывы о товаре Монитор ACER 19'' V196LBb (UM.CV6EE.B01)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Особенности
внутренний блок питания
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
19
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1280x1024
Соотношение сторон
5:4
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
5
Разъемы
VGA
Габаритные размеры с подставкой
40.6x42.3x19.1
Описание
Мониторы серии V6 позволяют найти подходящий угол наклона экрана быстро и легко. Основание монитора снабжено магнитной зоной, на которой можно хранить скрепки, чтобы поддерживать порядок на рабочем столе. Кроме того, эти мониторы можно монтировать на стене, чтобы рационально использовать пространство на рабочем месте. Благодаря непревзойденному коэффициенту контрастности и сверхмалому времени отклика этих мониторов, поддерживающих разрешение Full HD, вы сможете лучше сосредоточиться на своих задачах. Несколько встроенных технологий отображения обеспечивают одинаковое качество изображения под любым углом обзора, малое время отклика, сокращающее нагрузку на глаза, более реалистичные цвета, а также стабильное изображение без размытости при касании экрана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор ACER 19'' V196LBb (UM.CV6EE.B01) - по цене 10290 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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