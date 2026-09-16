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Монитор MSI 27" PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 27" PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010)

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Монитор MSI 27&quot; PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) - фото 4
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) - фото 5
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) - фото 4
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) - фото 5
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739186
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Характеристики

Бренд
MSI
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
HDR ready
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
42
Габаритные размеры с подставкой
611.7x453.1x206.8 мм
Размеры в упаковке, см
69х44х13
Вес, кг.
6.1

Описание товара Монитор MSI 27" PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010)

**Монитор MSI PRO MP271 E14A Black: качество и комфорт в работе** Ищете надёжный монитор для работы и развлечений? MSI PRO MP271 E14A Black — отличный выбор! **Почему стоит выбрать этот монитор?** * **Большой экран:** диагональ 27 дюймов позволит вам комфортно работать с несколькими окнами одновременно и наслаждаться просмотром видео. * **Высокое качество изображения:** разрешение 1920 x 1080 пикселей и технология IPS обеспечивают чёткое и яркое изображение с широкими углами обзора (178°/178°). * **Плавность картинки:** частота обновления 144 Гц и время отклика 1 мс минимизируют задержки и делают изображение максимально плавным. * **Универсальность подключения:** монитор оснащён различными интерфейсами (D-Sub, HDMI, DP), что позволяет подключить его к большинству устройств. * **Дополнительные преимущества:** яркость 300 cd/m и контрастность 1500:1 делают изображение насыщенным и живым, а встроенные динамики упрощают организацию рабочего места. С монитором MSI PRO MP271 E14A Black ваша работа и отдых станут намного приятнее!



Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010)




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Характеристики
Бренд
MSI
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
HDR ready
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
42
Габаритные размеры с подставкой
611.7x453.1x206.8 мм
Описание
**Монитор MSI PRO MP271 E14A Black: качество и комфорт в работе** Ищете надёжный монитор для работы и развлечений? MSI PRO MP271 E14A Black — отличный выбор! **Почему стоит выбрать этот монитор?** * **Большой экран:** диагональ 27 дюймов позволит вам комфортно работать с несколькими окнами одновременно и наслаждаться просмотром видео. * **Высокое качество изображения:** разрешение 1920 x 1080 пикселей и технология IPS обеспечивают чёткое и яркое изображение с широкими углами обзора (178°/178°). * **Плавность картинки:** частота обновления 144 Гц и время отклика 1 мс минимизируют задержки и делают изображение максимально плавным. * **Универсальность подключения:** монитор оснащён различными интерфейсами (D-Sub, HDMI, DP), что позволяет подключить его к большинству устройств. * **Дополнительные преимущества:** яркость 300 cd/m и контрастность 1500:1 делают изображение насыщенным и живым, а встроенные динамики упрощают организацию рабочего места. С монитором MSI PRO MP271 E14A Black ваша работа и отдых станут намного приятнее!


Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с колонками
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Отзывы


Монитор MSI 27" PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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