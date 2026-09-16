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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739186
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Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
42
Габаритные размеры с подставкой
611.7x453.1x206.8 мм
Размеры в упаковке, см
69х44х13
Вес, кг.
6.1
Описание товара Монитор MSI 27" PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010)
**Монитор MSI PRO MP271 E14A Black: качество и комфорт в работе**
Ищете надёжный монитор для работы и развлечений? MSI PRO MP271 E14A Black — отличный выбор!
**Почему стоит выбрать этот монитор?**
* **Большой экран:** диагональ 27 дюймов позволит вам комфортно работать с несколькими окнами одновременно и наслаждаться просмотром видео.
* **Высокое качество изображения:** разрешение 1920 x 1080 пикселей и технология IPS обеспечивают чёткое и яркое изображение с широкими углами обзора (178°/178°).
* **Плавность картинки:** частота обновления 144 Гц и время отклика 1 мс минимизируют задержки и делают изображение максимально плавным.
* **Универсальность подключения:** монитор оснащён различными интерфейсами (D-Sub, HDMI, DP), что позволяет подключить его к большинству устройств.
* **Дополнительные преимущества:** яркость 300 cd/m и контрастность 1500:1 делают изображение насыщенным и живым, а встроенные динамики упрощают организацию рабочего места.
С монитором MSI PRO MP271 E14A Black ваша работа и отдых станут намного приятнее!
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
42
Габаритные размеры с подставкой
611.7x453.1x206.8 мм
Описание
**Монитор MSI PRO MP271 E14A Black: качество и комфорт в работе**
Ищете надёжный монитор для работы и развлечений? MSI PRO MP271 E14A Black — отличный выбор!
**Почему стоит выбрать этот монитор?**
* **Большой экран:** диагональ 27 дюймов позволит вам комфортно работать с несколькими окнами одновременно и наслаждаться просмотром видео.
* **Высокое качество изображения:** разрешение 1920 x 1080 пикселей и технология IPS обеспечивают чёткое и яркое изображение с широкими углами обзора (178°/178°).
* **Плавность картинки:** частота обновления 144 Гц и время отклика 1 мс минимизируют задержки и делают изображение максимально плавным.
* **Универсальность подключения:** монитор оснащён различными интерфейсами (D-Sub, HDMI, DP), что позволяет подключить его к большинству устройств.
* **Дополнительные преимущества:** яркость 300 cd/m и контрастность 1500:1 делают изображение насыщенным и живым, а встроенные динамики упрощают организацию рабочего места.
С монитором MSI PRO MP271 E14A Black ваша работа и отдых станут намного приятнее!
Монитор MSI 27" PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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