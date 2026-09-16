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Монитор AOC 23,8" 24G4HA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 23,8" 24G4HA

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
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  • Монитор AOC 23,8&quot; 24G4HA - фото 2
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24G4HA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738124
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
19
Габаритные размеры с подставкой
540 x 382 x 240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х42х14
Вес, кг.
7.3

Описание товара Монитор AOC 23,8" 24G4HA

Погрузитесь в мир безупречной скорости и живой картинки с монитором AOC 24G4HA. Эта модель создана для тех, кто ценит динамику и отклик в каждой детали, предлагая идеальный баланс производительности, комфорта и насыщенного изображения. Основой монитора служит качественная IPS-матрица с диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD 1920x1080. Её матовая поверхность эффективно рассеивает блики, позволяя сосредоточиться на контенте без отвлекающих отражений. Вы будете поражены плавностью и чёткостью картинки благодаря рекордной частоте обновления 200 Гц и времени отклика всего 1 мс. Это практически стирает границу между вашим действием и реакцией на экране, что критически важно в динамичных играх и соревновательных дисциплинах. Технологии переменной частоты обновления, такие как Adaptive-Sync и совместимость с nVidia G-Sync, гарантируют отсутствие разрывов кадров и микрозадержек, обеспечивая невероятно гладкий и последовательный игровой процесс. Цветопередача этого монитора выходит за рамки обычных решений. Широкий цветовой охват, покрывающий 94,1% пространства DCI-P3 и 120,4% sRGB, обеспечивает невероятно насыщенные и реалистичные цвета. Поддержка стандарта HDR10 добавляет глубины изображению, расширяя диапазон контрастности и делая тёмные сцены детализированными, а светлые участки — яркими без засветов. Углы обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали сохраняют цветопередачу и контрастность независимо от вашего положения перед экраном. Забота о здоровье пользователя — неотъемлемая часть концепции этой модели. Встроенные технологии фильтрации синего света и устранения мерцания подсветки позволяют проводить долгие часы за работой или игрой без излишней усталости для глаз. Эргономичная подставка предлагает исключительную свободу настройки: вы можете регулировать высоту монитора в диапазоне 130 миллиметров, наклонять его, поворачивать влево и вправо, а также установить в портретный режим, повернув на 90 градусов. Универсальное крепление VESA 100x100 миллиметров даёт возможность закрепить монитор на кронштейне или стене. Для подключения доступны современные интерфейсы: два порта HDMI версии 2.0 и DisplayPort, а также выход на наушники. Встроенные динамики и фирменная утилита для настройки AOC G-Menu дополняют список полезных возможностей.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 23,8" 24G4HA




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
19
Габаритные размеры с подставкой
540 x 382 x 240 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир безупречной скорости и живой картинки с монитором AOC 24G4HA. Эта модель создана для тех, кто ценит динамику и отклик в каждой детали, предлагая идеальный баланс производительности, комфорта и насыщенного изображения. Основой монитора служит качественная IPS-матрица с диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD 1920x1080. Её матовая поверхность эффективно рассеивает блики, позволяя сосредоточиться на контенте без отвлекающих отражений. Вы будете поражены плавностью и чёткостью картинки благодаря рекордной частоте обновления 200 Гц и времени отклика всего 1 мс. Это практически стирает границу между вашим действием и реакцией на экране, что критически важно в динамичных играх и соревновательных дисциплинах. Технологии переменной частоты обновления, такие как Adaptive-Sync и совместимость с nVidia G-Sync, гарантируют отсутствие разрывов кадров и микрозадержек, обеспечивая невероятно гладкий и последовательный игровой процесс. Цветопередача этого монитора выходит за рамки обычных решений. Широкий цветовой охват, покрывающий 94,1% пространства DCI-P3 и 120,4% sRGB, обеспечивает невероятно насыщенные и реалистичные цвета. Поддержка стандарта HDR10 добавляет глубины изображению, расширяя диапазон контрастности и делая тёмные сцены детализированными, а светлые участки — яркими без засветов. Углы обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали сохраняют цветопередачу и контрастность независимо от вашего положения перед экраном. Забота о здоровье пользователя — неотъемлемая часть концепции этой модели. Встроенные технологии фильтрации синего света и устранения мерцания подсветки позволяют проводить долгие часы за работой или игрой без излишней усталости для глаз. Эргономичная подставка предлагает исключительную свободу настройки: вы можете регулировать высоту монитора в диапазоне 130 миллиметров, наклонять его, поворачивать влево и вправо, а также установить в портретный режим, повернув на 90 градусов. Универсальное крепление VESA 100x100 миллиметров даёт возможность закрепить монитор на кронштейне или стене. Для подключения доступны современные интерфейсы: два порта HDMI версии 2.0 и DisplayPort, а также выход на наушники. Встроенные динамики и фирменная утилита для настройки AOC G-Menu дополняют список полезных возможностей.


Теги товара: с hdmi, с колонками
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