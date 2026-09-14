Монитор AOC 27" 27G50Z
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" 27G50Z
? Игровой монитор AOC 27G50Z - это 27-дюймовая модель с разрешением FHD 1920x1080 и панелью Fast IPS, разработанная специально для соревновательного гейминга. Быстрая матрица с покрытием Antiglare и твердостью 3H обеспечивает четкое и яркое изображение без бликов, а соотношение сторон 16:9 и плотность 81.59 пикселей на дюйм дают комфортную картинку для игр и повседневных задач. Подсветка WLED, яркость 300 кд/м? и статическая контрастность 1000:1 в сочетании с 16.7 млн цветов раскрывают насыщенную цветопередачу. ? Ключевая особенность AOC 27G50Z - сверхвысокая частота обновления 260 Гц (разгон, 240 Гц нативно) и минимальное время отклика 1 мс GtG и 0.3 мс MPRT, что практически устраняет шлейфы и размытость в динамичных сценах. Технология Adaptive Sync синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, устраняя подергивания и разрывы кадра. Низкая задержка ввода (Low Input Lag) помогает максимально использовать быстроту реакции игрока, делая управление максимально отзывчивым. ? Монитор поддерживает HDR10, что улучшает динамический диапазон, делает отображение теней и светлых сцен более реалистичным и повышает детализацию. Широкие углы обзора 178/178 градусов и технология Flicker Free снижают утомление глаз, а режим Low Blue Mode уменьшает количество синего излучения для более комфортной длительной работы. Расширенное цветовое покрытие достигает примерно 121.5 процента sRGB, 92.3 процента DCI-P3 и 87.8 процента Adobe RGB по CIE 1976, что обеспечивает насыщенные и точные цвета. ? Для подключения AOC 27G50Z оснащен одним разъемом HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, а также аудиовыходом 3.5 мм. Эргономичная e-sports подставка, разработанная при участии киберспортсменов, позволяет оптимизировать пространство на столе и включает систему укладки кабелей, а крепление VESA 100x100 дает возможность установки на кронштейн. Через фирменное программное обеспечение AOC G-Menu на ПК можно гибко настраивать параметры изображения и игровые режимы, подстраивая монитор под конкретные жанры и предпочтения пользователя.
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