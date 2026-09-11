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Монитор MSI 23.8" Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 23.8" Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095)

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Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 1
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 2
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 3
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 4
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 5
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 6
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 7
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 8
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
4
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 1
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 2
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 3
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 4
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 5
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 6
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 7
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 8
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653697
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, адаптер питания, HDMI кабель, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
4
Разъемы
USB Type-C, HDMI
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х42х14
Вес, кг.
6.3

Описание товара Монитор MSI 23.8" Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095)

Монитор MSI с диагональю экрана 23,8 дюйма предлагает превосходное качество изображения и множество функциональных возможностей для комфортной работы или развлечений. Благодаря IPS матрице и углу обзора 178° вы сможете насладиться яркими и насыщенными цветами без искажений под любым углом. Максимальное разрешение Full HD 1920x1080 пикселей позволяет отображать четкую и детализированную картинку, а яркость в 300 Кд/м? обеспечивает отличную видимость даже в ярко освещенных помещениях. Монитор оснащен встроенными динамиками, что избавляет от необходимости подключать внешнюю акустику для воспроизведения звука. С частотой обновления 100 Гц и временем отклика 4 мс, он обеспечивает плавность динамичных сцен, что особенно важно для геймеров и любителей фильмов. Монитор MSI также поддерживает стандарт крепления VESA, что упрощает его установку на стену или специальное крепление, экономя место на рабочем столе. Вес с подставкой составляет 4,65 кг, что делает монитор достаточно устойчивым и простым в транспортировке при необходимости изменений в интерьере. MSI продолжает наслаждать пользователей качественными и надежными мониторами, подходящими для решения самых различных задач.



Теги товара: с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 23.8" Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, адаптер питания, HDMI кабель, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Время отклика
4
Разъемы
USB Type-C, HDMI
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI с диагональю экрана 23,8 дюйма предлагает превосходное качество изображения и множество функциональных возможностей для комфортной работы или развлечений. Благодаря IPS матрице и углу обзора 178° вы сможете насладиться яркими и насыщенными цветами без искажений под любым углом. Максимальное разрешение Full HD 1920x1080 пикселей позволяет отображать четкую и детализированную картинку, а яркость в 300 Кд/м? обеспечивает отличную видимость даже в ярко освещенных помещениях. Монитор оснащен встроенными динамиками, что избавляет от необходимости подключать внешнюю акустику для воспроизведения звука. С частотой обновления 100 Гц и временем отклика 4 мс, он обеспечивает плавность динамичных сцен, что особенно важно для геймеров и любителей фильмов. Монитор MSI также поддерживает стандарт крепления VESA, что упрощает его установку на стену или специальное крепление, экономя место на рабочем столе. Вес с подставкой составляет 4,65 кг, что делает монитор достаточно устойчивым и простым в транспортировке при необходимости изменений в интерьере. MSI продолжает наслаждать пользователей качественными и надежными мониторами, подходящими для решения самых различных задач.


Теги товара: с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 23.8" Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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