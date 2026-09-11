Монитор MSI 23.8" Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор MSI 23.8" Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095)
Монитор MSI с диагональю экрана 23,8 дюйма предлагает превосходное качество изображения и множество функциональных возможностей для комфортной работы или развлечений. Благодаря IPS матрице и углу обзора 178° вы сможете насладиться яркими и насыщенными цветами без искажений под любым углом. Максимальное разрешение Full HD 1920x1080 пикселей позволяет отображать четкую и детализированную картинку, а яркость в 300 Кд/м? обеспечивает отличную видимость даже в ярко освещенных помещениях. Монитор оснащен встроенными динамиками, что избавляет от необходимости подключать внешнюю акустику для воспроизведения звука. С частотой обновления 100 Гц и временем отклика 4 мс, он обеспечивает плавность динамичных сцен, что особенно важно для геймеров и любителей фильмов. Монитор MSI также поддерживает стандарт крепления VESA, что упрощает его установку на стену или специальное крепление, экономя место на рабочем столе. Вес с подставкой составляет 4,65 кг, что делает монитор достаточно устойчивым и простым в транспортировке при необходимости изменений в интерьере. MSI продолжает наслаждать пользователей качественными и надежными мониторами, подходящими для решения самых различных задач.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 220 руб.2805 руб. в СплитМонитор Samsung 27" S27D400GAI
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитМонитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black
-
В наличииЦена 11 740 руб.2935 руб. в СплитМонитор AOC 27” 27G42E
-
В наличииЦена 11 750 руб.2938 руб. в СплитМонитор LG 27" 27U631A-B
-
В наличииЦена 11 970 руб. 13 260 руб.2993 руб. в СплитМонитор Philips 22" VA 222V8LA(00/01)
-
В наличииЦена 12 550 руб.3138 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 272F (9S6-3CE51T-007)
-
В наличииЦена 12 680 руб.3170 руб. в СплитМонитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)
-
В наличииЦена 14 320 руб.3580 руб. в СплитМонитор Acer 27" CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601)
-
В наличииЦена 14 540 руб.3635 руб. в СплитМонитор AOC 23.8" 24P2Q Black
-
В наличииЦена 14 560 руб.3640 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G42XE
-
В наличииЦена 14 640 руб.3660 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3500PF
-
В наличииЦена 15 040 руб.3760 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G40E
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
Отзывы о товаре Монитор MSI 23.8" Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095)