Монитор LG 27" 27U631A-B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738136
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
отсутствие мерцания
Комплектация
монитор, аксессуары, блок питания, документация, кабель HDMI - HDMI, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
USB Type-C, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
22
Габаритные размеры с подставкой
613.2x454.8x215 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х44х14
Вес, кг.
5.7
Описание товара Монитор LG 27" 27U631A-B
Монитор LG 27U631A-B с диагональю экрана 27" выполнен в черном корпусе. Это игровое устройство с IPS-панелью в основе. Поддерживая частоту 100 Гц, она обеспечивает мгновенную смену кадров для высокой игровой производительности и плавности процесса игры. Технология HDR10 с sRGB 99% и разрешение 2560x1440 позволяют погрузиться в происходящее на экране, наслаждаясь реалистичными цветами.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
отсутствие мерцания
Комплектация
монитор, аксессуары, блок питания, документация, кабель HDMI - HDMI, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
USB Type-C, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
22
Габаритные размеры с подставкой
613.2x454.8x215 мм
Страна производитель
Китай
Монитор LG 27U631A-B с диагональю экрана 27" выполнен в черном корпусе. Это игровое устройство с IPS-панелью в основе. Поддерживая частоту 100 Гц, она обеспечивает мгновенную смену кадров для высокой игровой производительности и плавности процесса игры. Технология HDR10 с sRGB 99% и разрешение 2560x1440 позволяют погрузиться в происходящее на экране, наслаждаясь реалистичными цветами.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками
Монитор LG 27" 27U631A-B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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