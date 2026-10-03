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Монитор Philips 22" VA 222V8LA(00/01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 22" VA 222V8LA(00/01)

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Монитор Philips 22&quot; VA 222V8LA(00/01) - фото 1
Монитор Philips 22&quot; VA 222V8LA(00/01) - фото 2
Монитор Philips 22&quot; VA 222V8LA(00/01) - фото 3
Монитор Philips 22&quot; VA 222V8LA(00/01) - фото 4
Монитор Philips 22&quot; VA 222V8LA(00/01) - фото 5
Монитор Philips 22&quot; VA 222V8LA(00/01) - фото 6
Монитор Philips 22&quot; VA 222V8LA(00/01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Разъемы
выход на наушники
  • Монитор Philips 22&quot; VA 222V8LA(00/01) - фото 1
  • Монитор Philips 22&quot; VA 222V8LA(00/01) - фото 2
  • Монитор Philips 22&quot; VA 222V8LA(00/01) - фото 3
  • Монитор Philips 22&quot; VA 222V8LA(00/01) - фото 4
  • Монитор Philips 22&quot; VA 222V8LA(00/01) - фото 5
  • Монитор Philips 22&quot; VA 222V8LA(00/01) - фото 6
  • Монитор Philips 22&quot; VA 222V8LA(00/01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
11 970 руб.  13 260 руб. 
Начислим 890 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 458262
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Philips 22" VA 222V8LA(00/01)
11 970 руб. -10%
13 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мониторы
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), встроенные колонки
Комплектация
Монитор с подставкой, Кабель HDMI, кабель питания, Пользовательская документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
13.3
Габаритные размеры с подставкой
493x369x220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х43х11
Вес, кг.
5

Описание товара Монитор Philips 22" VA 222V8LA(00/01)

Широкоугольный монитор Philips 221V8LA/01 позволяет просматривать контент на высоком уровне и располагает широким рядом полезных функций. Технология Adaptive-Sync обеспечивает плавное воспроизведение видео. Режим LowBlue и предотвращение мерцания снизят нагрузку на глаза. Philips 221V8LA/01 оснащен разрешением Full HD 1920 x 1080 пикселей, время отклика составляет 4 мс, а частота обновления - 75 Гц. Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа.



Теги товара: с колонками

Отзывы о товаре Монитор Philips 22" VA 222V8LA(00/01)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мониторы
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), встроенные колонки
Комплектация
Монитор с подставкой, Кабель HDMI, кабель питания, Пользовательская документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
13.3
Габаритные размеры с подставкой
493x369x220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Широкоугольный монитор Philips 221V8LA/01 позволяет просматривать контент на высоком уровне и располагает широким рядом полезных функций. Технология Adaptive-Sync обеспечивает плавное воспроизведение видео. Режим LowBlue и предотвращение мерцания снизят нагрузку на глаза. Philips 221V8LA/01 оснащен разрешением Full HD 1920 x 1080 пикселей, время отклика составляет 4 мс, а частота обновления - 75 Гц. Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа.


Теги товара: с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Philips 22" VA 222V8LA(00/01) - стоимость товара 11970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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