Монитор MSI 27" MAG 272F (9S6-3CE51T-007)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738159
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0b x2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
612.6x440x249.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х44х12
Вес, кг.
6.2
Описание товара Монитор MSI 27" MAG 272F (9S6-3CE51T-007)
Монитор MSI MAG 272F X24 оснащён панелью 1920 ? 1080 (FHD), частотой обновления 240 Гц и быстрым откликом 0,5 мс (GtG, мин.). Он поддерживает HDR, улучшая детализацию изображения за счёт настройки контраста и теней. Разработан для динамичных FPS, ролевых игр от первого лица, MMORPG, а также авиасимуляторов и гоночных игр. MSI MAG 272F X24 выводит повседневный гейминг на высокий уровень и открывает игрокам больше, чем просто картинку.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0b x2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
612.6x440x249.8 мм
Страна производитель
Китай
Монитор MSI MAG 272F X24 оснащён панелью 1920 ? 1080 (FHD), частотой обновления 240 Гц и быстрым откликом 0,5 мс (GtG, мин.). Он поддерживает HDR, улучшая детализацию изображения за счёт настройки контраста и теней. Разработан для динамичных FPS, ролевых игр от первого лица, MMORPG, а также авиасимуляторов и гоночных игр. MSI MAG 272F X24 выводит повседневный гейминг на высокий уровень и открывает игрокам больше, чем просто картинку.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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