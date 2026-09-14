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Монитор AOC 27" 27B3CF2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 27" 27B3CF2

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Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 1
Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 2
Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 3
Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 4
Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 5
Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 6
Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 7
Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3CF2 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738227
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Характеристики

Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, подставка, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI x 1, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
616.6x508.6x229.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х48х16
Вес, кг.
8.85

Описание товара Монитор AOC 27" 27B3CF2

Монитор AOC 27B3CF2 с 27-дюймовым матовым дисплеем имеет трехсторонний безрамочный дизайн и регулируется по наклону и высоте. Максимальное разрешение экрана составляет 1920x1080 пикс. при частоте обновления 100 Гц сочетается с поддержкой технологии Adaptive-Sync. Технологии Flicker Free и Low Blue Light приняты заботиться о защите зрения. AOC 27B3CF2 дополнен встроенной акустической системой мощностью 4 Вт. Также у него есть разъем для подключения наушников. За счет VESA-крепления монитор можно расположить на стене.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" 27B3CF2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, подставка, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI x 1, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
616.6x508.6x229.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC 27B3CF2 с 27-дюймовым матовым дисплеем имеет трехсторонний безрамочный дизайн и регулируется по наклону и высоте. Максимальное разрешение экрана составляет 1920x1080 пикс. при частоте обновления 100 Гц сочетается с поддержкой технологии Adaptive-Sync. Технологии Flicker Free и Low Blue Light приняты заботиться о защите зрения. AOC 27B3CF2 дополнен встроенной акустической системой мощностью 4 Вт. Также у него есть разъем для подключения наушников. За счет VESA-крепления монитор можно расположить на стене.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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