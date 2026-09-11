Монитор Asus 23.8" VA24EQSB (90LM056F-B04170)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%12 290 руб. 19 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602250
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
7.2
Описание товара Монитор Asus 23.8" VA24EQSB (90LM056F-B04170)
Монитор ASUS VA24EQSB – стильная модель с 23.8-дюймовым экраном. Функциональная подставка легко наклоняется и поворачивается даже на 90°. Прибор оснащен двумя динамиками по 2 Вт, двумя USB-портами, стандартным выходом для наушников и тремя видеоинтерфейсами. Устройство ASUS VVA24EQSB можно снимать с подставки для настенного монтажа. Вы останетесь довольны углом обзора высоким качеством графики и цветовым охватом. Предусматривается наличие матового покрытия для устранения бликов и технологии защиты зрения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор ASUS VA24EQSB – стильная модель с 23.8-дюймовым экраном. Функциональная подставка легко наклоняется и поворачивается даже на 90°. Прибор оснащен двумя динамиками по 2 Вт, двумя USB-портами, стандартным выходом для наушников и тремя видеоинтерфейсами. Устройство ASUS VVA24EQSB можно снимать с подставки для настенного монтажа. Вы останетесь довольны углом обзора высоким качеством графики и цветовым охватом. Предусматривается наличие матового покрытия для устранения бликов и технологии защиты зрения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Asus 23.8" VA24EQSB (90LM056F-B04170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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