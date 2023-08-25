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Монитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black

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Монитор Philips 23,8&#039;&#039; 245E1S/00 Black - фото 1
Монитор Philips 23,8&#039;&#039; 245E1S/00 Black - фото 2
Монитор Philips 23,8&#039;&#039; 245E1S/00 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Philips 23,8&#039;&#039; 245E1S/00 Black - фото 1
  • Монитор Philips 23,8&#039;&#039; 245E1S/00 Black - фото 2
  • Монитор Philips 23,8&#039;&#039; 245E1S/00 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 330 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 285705
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black
11 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
59х46х13
Вес, кг.
5.83

Описание товара Монитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black

Монитор Philips 245E1S является игровым устройством. Он использует прогрессивную технологию IPS, гарантирующую точную цветопередачу и широкие углы обзора, которые достигают 178°/178°. Это позволяет расширить изображение и увидеть намного больше. Кроме того, вы сможете смотреть на экран с любой точки помещения, без искажения изображения. Четкая и насыщенная картинка будет доступна вам в разрешении 2560x1440. Благодаря матрице IPS вы сможете достичь быстрого реагирования изображения на действия пользователя при работе на компьютере: показатель частоты обновления экрана достигает 75 Гц, а время отклика достигает 4 мс. Для получения расширенного диапазона цветов Philips 245E1S поддерживает особую технологию, позволяющую достичь отличного качества изображения. А благодаря технологии AMD FreeSync достигается сглаженность игрового процесса, то есть при выводе изображения помехи будут отсутствовать. Монитор поддерживает режим SmartImage, предоставляющий доступ к меню экрана, которое будет полезно для геймеров.

Отзывы о товаре Монитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black

25.08.2023
Сергей

Достоинства:
Хороший монитор, приличные цвета, тонкие рамки, hdmi кабель в комплекте.

Недостатки:
Нет регулировки по высоте и поворота.

Комментарий:
Заказываю такой модели уже второй, приятная картинка, глаза не устают.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Описание
Монитор Philips 245E1S является игровым устройством. Он использует прогрессивную технологию IPS, гарантирующую точную цветопередачу и широкие углы обзора, которые достигают 178°/178°. Это позволяет расширить изображение и увидеть намного больше. Кроме того, вы сможете смотреть на экран с любой точки помещения, без искажения изображения. Четкая и насыщенная картинка будет доступна вам в разрешении 2560x1440. Благодаря матрице IPS вы сможете достичь быстрого реагирования изображения на действия пользователя при работе на компьютере: показатель частоты обновления экрана достигает 75 Гц, а время отклика достигает 4 мс. Для получения расширенного диапазона цветов Philips 245E1S поддерживает особую технологию, позволяющую достичь отличного качества изображения. А благодаря технологии AMD FreeSync достигается сглаженность игрового процесса, то есть при выводе изображения помехи будут отсутствовать. Монитор поддерживает режим SmartImage, предоставляющий доступ к меню экрана, которое будет полезно для геймеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.08.2023
Сергей

Достоинства:
Хороший монитор, приличные цвета, тонкие рамки, hdmi кабель в комплекте.

Недостатки:
Нет регулировки по высоте и поворота.

Комментарий:
Заказываю такой модели уже второй, приятная картинка, глаза не устают.


Монитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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