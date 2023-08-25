Монитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black
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Характеристики
Описание товара Монитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black
Монитор Philips 245E1S является игровым устройством. Он использует прогрессивную технологию IPS, гарантирующую точную цветопередачу и широкие углы обзора, которые достигают 178°/178°. Это позволяет расширить изображение и увидеть намного больше. Кроме того, вы сможете смотреть на экран с любой точки помещения, без искажения изображения. Четкая и насыщенная картинка будет доступна вам в разрешении 2560x1440. Благодаря матрице IPS вы сможете достичь быстрого реагирования изображения на действия пользователя при работе на компьютере: показатель частоты обновления экрана достигает 75 Гц, а время отклика достигает 4 мс. Для получения расширенного диапазона цветов Philips 245E1S поддерживает особую технологию, позволяющую достичь отличного качества изображения. А благодаря технологии AMD FreeSync достигается сглаженность игрового процесса, то есть при выводе изображения помехи будут отсутствовать. Монитор поддерживает режим SmartImage, предоставляющий доступ к меню экрана, которое будет полезно для геймеров.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Достоинства:
Хороший монитор, приличные цвета, тонкие рамки, hdmi кабель в комплекте.
Недостатки:
Нет регулировки по высоте и поворота.
Комментарий:
Заказываю такой модели уже второй, приятная картинка, глаза не устают.
Отзывы о товаре Монитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black
Достоинства:
Хороший монитор, приличные цвета, тонкие рамки, hdmi кабель в комплекте.
Недостатки:
Нет регулировки по высоте и поворота.
Комментарий:
Заказываю такой модели уже второй, приятная картинка, глаза не устают.