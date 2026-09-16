Монитор AOC 23,8" 24G4HX
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 23,8" 24G4HX
Монитор раскрывает свои главные преимущества там, где важна каждая миллисекунда. Частота обновления 200 Гц кардинально меняет восприятие происходящего на экране. Движения становятся невероятно плавными, исчезают размытость и дрожание, что особенно критично в скоростных шутерах и гоночных симуляторах. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с показателем вашей видеокарты, полностью устраняя разрывание изображения и обеспечивая безупречно ровную картинку. А время отклика в 1 мс сводит к минимуму всевозможные шлейфы и артефакты, делая каждое ваше движение молниеносно точным. Цветопередача AOC 24G4HX впечатляет своей реалистичностью и широтой охвата. Показатель 123% для цветового пространства sRGB и 93% для DCI-P3 означают, что монитор способен отображать гораздо более насыщенные и живые цвета, чем стандартные модели. Это открывает широкие возможности для фотографов и дизайнеров, которым важна точность цветов. Дисплей поддерживает отображение 16.7 миллионов оттенков, а широкие углы обзора 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали, гарантируют, что картинка не будет искажаться и терять в цвете, даже если вы смотрите на экран под большим углом.
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Теги товара: с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
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