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Монитор AOC 23,8" 24G4H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 23,8" 24G4H

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
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  • Монитор AOC 23,8&quot; 24G4H - фото 2
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24G4H - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738123
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
22
Габаритные размеры с подставкой
540 x 382 x 240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х47х18
Вес, кг.
6.6

Описание товара Монитор AOC 23,8" 24G4H

Откройте для себя новый уровень визуального восприятия и игрового комфорта с монитором AOC 24G4H. Эта модель с диагональю 23,8 дюйма создана для тех, кто ценит безупречную детализацию, плавность движения и бережную заботу о зрении, предлагая впечатляющий набор характеристик для самой требовательной аудитории. Ощутите подлинную скорость благодаря рекордной частоте обновления 200 Гц. Каждое движение на экране становится невероятно плавным и чётким, что особенно важно в динамичных играх, где кадр решает всё. Технология переменной частоты обновления Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с показателем вашей видеокарты, полностью устраняя разрывание изображения и рывки, обеспечивая максимально комфортный и целостный визуальный ряд. А время отклика 1 мс гарантирует, что даже самые стремительные сцены будут отображаться без каких-либо шлейфов и размытостей. Несмотря на разрешение 1920x1080, качество картинки выходит на новый уровень благодаря продвинутой IPS-матрице. Вы сможете наслаждаться реалистичной и насыщенной цветопередачей с охватом 126 процентов от цветового пространства sRGB и 96 процентов от кинематографического стандарта DCI-P3. Это позволяет монитору отображать миллионы оттенков, делая каждое изображение живым и глубоким. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, позволяя полностью сосредоточиться на происходящем. Высокая яркость 300 кд/м? и статическая контрастность 1000:1 обеспечивают прекрасную читаемость и детализацию как в светлых, так и в тёмных участках изображения, а технология равномерной подсветки доводит качество картинки до совершенства. Эргономика этой модели разработана для длительной и комфортной работы. Вы сможете легко настроить положение экрана именно так, как вам нужно: регулировка по высоте в диапазоне 130 миллиметров, наклон на пять градусов вперёд и двадцать три градуса назад, а также возможность поворота на 90 градусов в портретный режим открывают неограниченные возможности для персонализации рабочего пространства. Кроме того, монитор можно повернуть на 30 градусов влево или вправо для удобного обзора с разных углов. Для монтажа предусмотрено стандартное крепление VESA 100x100 миллиметров.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 23,8" 24G4H




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
22
Габаритные размеры с подставкой
540 x 382 x 240
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый уровень визуального восприятия и игрового комфорта с монитором AOC 24G4H. Эта модель с диагональю 23,8 дюйма создана для тех, кто ценит безупречную детализацию, плавность движения и бережную заботу о зрении, предлагая впечатляющий набор характеристик для самой требовательной аудитории. Ощутите подлинную скорость благодаря рекордной частоте обновления 200 Гц. Каждое движение на экране становится невероятно плавным и чётким, что особенно важно в динамичных играх, где кадр решает всё. Технология переменной частоты обновления Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с показателем вашей видеокарты, полностью устраняя разрывание изображения и рывки, обеспечивая максимально комфортный и целостный визуальный ряд. А время отклика 1 мс гарантирует, что даже самые стремительные сцены будут отображаться без каких-либо шлейфов и размытостей. Несмотря на разрешение 1920x1080, качество картинки выходит на новый уровень благодаря продвинутой IPS-матрице. Вы сможете наслаждаться реалистичной и насыщенной цветопередачей с охватом 126 процентов от цветового пространства sRGB и 96 процентов от кинематографического стандарта DCI-P3. Это позволяет монитору отображать миллионы оттенков, делая каждое изображение живым и глубоким. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, позволяя полностью сосредоточиться на происходящем. Высокая яркость 300 кд/м? и статическая контрастность 1000:1 обеспечивают прекрасную читаемость и детализацию как в светлых, так и в тёмных участках изображения, а технология равномерной подсветки доводит качество картинки до совершенства. Эргономика этой модели разработана для длительной и комфортной работы. Вы сможете легко настроить положение экрана именно так, как вам нужно: регулировка по высоте в диапазоне 130 миллиметров, наклон на пять градусов вперёд и двадцать три градуса назад, а также возможность поворота на 90 градусов в портретный режим открывают неограниченные возможности для персонализации рабочего пространства. Кроме того, монитор можно повернуть на 30 градусов влево или вправо для удобного обзора с разных углов. Для монтажа предусмотрено стандартное крепление VESA 100x100 миллиметров.


Теги товара: с hdmi, с колонками
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