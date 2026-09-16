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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738298
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Описание товара Монитор Acer 23,8'' CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301)
? Acer CB242YE3bmirzx - это современный 23.8-дюймовый монитор с IPS-матрицей и разрешением Full HD 1920x1080, обеспечивающий четкое и насыщенное изображение с широкими углами обзора 178° по горизонтали и вертикали. Благодаря матовой поверхности экрана вы сможете работать или смотреть фильмы без бликов даже при ярком освещении.
? Монитор поддерживает частоту обновления 100 Гц и технологию AMD FreeSync, что делает его отличным выбором для плавной работы интерфейса и просмотра динамичного контента без разрывов изображения. Время отклика 4 мс обеспечивает хорошую отзывчивость при повседневных задачах и офисной работе.
? Среди функциональных возможностей - встроенные динамики (2 x 2 Вт), наличие USB-хаба на 4 порта USB Type-A, разъемы HDMI, VGA (D-Sub) и выход на наушники. Встроенный блок питания, регулировка высоты подставки на 165 мм, возможность наклона и поворота экрана, поддержка портретного режима и крепление VESA (100x100) делают этот монитор универсальным для различных рабочих сценариев.
? Минималистичный черный корпус с тонкими рамками придает устройству стильный внешний вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Благодаря Flicker-Free подсветке и фильтру синего света монитор обеспечивает комфорт для глаз при длительной работе.
? Acer CB242YE3bmirzx - это современный 23.8-дюймовый монитор с IPS-матрицей и разрешением Full HD 1920x1080, обеспечивающий четкое и насыщенное изображение с широкими углами обзора 178° по горизонтали и вертикали. Благодаря матовой поверхности экрана вы сможете работать или смотреть фильмы без бликов даже при ярком освещении.
? Монитор поддерживает частоту обновления 100 Гц и технологию AMD FreeSync, что делает его отличным выбором для плавной работы интерфейса и просмотра динамичного контента без разрывов изображения. Время отклика 4 мс обеспечивает хорошую отзывчивость при повседневных задачах и офисной работе.
? Среди функциональных возможностей - встроенные динамики (2 x 2 Вт), наличие USB-хаба на 4 порта USB Type-A, разъемы HDMI, VGA (D-Sub) и выход на наушники. Встроенный блок питания, регулировка высоты подставки на 165 мм, возможность наклона и поворота экрана, поддержка портретного режима и крепление VESA (100x100) делают этот монитор универсальным для различных рабочих сценариев.
? Минималистичный черный корпус с тонкими рамками придает устройству стильный внешний вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Благодаря Flicker-Free подсветке и фильтру синего света монитор обеспечивает комфорт для глаз при длительной работе.
Монитор Acer 23,8'' CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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