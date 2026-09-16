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Монитор Acer 27" CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 27" CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601)

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Монитор Acer 27&quot; CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601) - фото 1
Монитор Acer 27&quot; CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601) - фото 2
Монитор Acer 27&quot; CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601) - фото 3
Монитор Acer 27&quot; CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
1
  • Монитор Acer 27&quot; CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601) - фото 1
  • Монитор Acer 27&quot; CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601) - фото 2
  • Монитор Acer 27&quot; CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601) - фото 3
  • Монитор Acer 27&quot; CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738098
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габаритные размеры с подставкой
612.1х565.8х245.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х52х13
Вес, кг.
8.5

Описание товара Монитор Acer 27" CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601)

Представьте себе рабочий инструмент и мультимедийный центр, объединенные в безупречном дизайне, который становится продолжением вашего восприятия. Монитор Acer 27" CB272D6bmiprcx — это тщательно продуманное устройство, созданное для тех, кто ценит одновременно высокую производительность, комфорт и универсальность. Его элегантный черный корпус скрывает передовые технологии, готовые преобразить ваш ежедневный опыт взаимодействия с цифровым миром. Центром этого монитора является великолепная 27-дюймовая панель типа IPS, обеспечивающая неизменно точную и яркую цветопередачу под любым углом. Благодаря широким углам обзора в 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, изображение остается четким и насыщенным, даже если вы смотрите на экран не прямо. Это делает его идеальным решением для совместного просмотра контента или командной работы. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, позволяя полностью сосредоточиться на работе или развлечениях без отвлекающих reflections. Современные развлечения и динамичные игры требуют от монитора мгновенной реакции и плавности картинки. С этим прекрасно справляется частота обновления 120 Гц, которая делает движение на экране невероятно гладким, устраняя размытость и рывки. А благодаря технологии переменной частоты обновления AMD FreeSync, частота монитора синхронизируется с частотой видеокарты, что полностью исключает разрывание изображения и задержки. Моментный отклик матрицы в 1 мс гарантирует, что даже самые быстрые сцены будут отображаться с максимальной четкостью, без шлейфов и артефактов. Забота о здоровье пользователя — один из приоритетов данной модели. Монитор оснащен встроенным фильтром синего света, который уменьшает количество вредного излучения, негативно влияющего на зрение и циркадные ритмы. Это позволяет работать или играть длительное время без излишней усталости глаз. Дополняет эту заботу технология Flicker-Free, которая устраняет мерцание подсветки, создавая максимально комфортные условия для зрения даже в течение многих часов. Этот монитор создан для продуктивной работы. В его верхней части расположена встроенная веб-камера с микрофоном, что делает его готовым решением для деловых видеоконференций, онлайн-обучения или общения с близкими без необходимости подключать внешние устройства. Наличие встроенных динамиков позволяет сэкономить место на столе и наслаждаться звуком без дополнительных колонок.

Отзывы о товаре Монитор Acer 27" CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габаритные размеры с подставкой
612.1х565.8х245.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе рабочий инструмент и мультимедийный центр, объединенные в безупречном дизайне, который становится продолжением вашего восприятия. Монитор Acer 27" CB272D6bmiprcx — это тщательно продуманное устройство, созданное для тех, кто ценит одновременно высокую производительность, комфорт и универсальность. Его элегантный черный корпус скрывает передовые технологии, готовые преобразить ваш ежедневный опыт взаимодействия с цифровым миром. Центром этого монитора является великолепная 27-дюймовая панель типа IPS, обеспечивающая неизменно точную и яркую цветопередачу под любым углом. Благодаря широким углам обзора в 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, изображение остается четким и насыщенным, даже если вы смотрите на экран не прямо. Это делает его идеальным решением для совместного просмотра контента или командной работы. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, позволяя полностью сосредоточиться на работе или развлечениях без отвлекающих reflections. Современные развлечения и динамичные игры требуют от монитора мгновенной реакции и плавности картинки. С этим прекрасно справляется частота обновления 120 Гц, которая делает движение на экране невероятно гладким, устраняя размытость и рывки. А благодаря технологии переменной частоты обновления AMD FreeSync, частота монитора синхронизируется с частотой видеокарты, что полностью исключает разрывание изображения и задержки. Моментный отклик матрицы в 1 мс гарантирует, что даже самые быстрые сцены будут отображаться с максимальной четкостью, без шлейфов и артефактов. Забота о здоровье пользователя — один из приоритетов данной модели. Монитор оснащен встроенным фильтром синего света, который уменьшает количество вредного излучения, негативно влияющего на зрение и циркадные ритмы. Это позволяет работать или играть длительное время без излишней усталости глаз. Дополняет эту заботу технология Flicker-Free, которая устраняет мерцание подсветки, создавая максимально комфортные условия для зрения даже в течение многих часов. Этот монитор создан для продуктивной работы. В его верхней части расположена встроенная веб-камера с микрофоном, что делает его готовым решением для деловых видеоконференций, онлайн-обучения или общения с близкими без необходимости подключать внешние устройства. Наличие встроенных динамиков позволяет сэкономить место на столе и наслаждаться звуком без дополнительных колонок.
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Отзывы


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