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Монитор HP 23.8" P24v черный (64W18AA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор HP 23.8" P24v черный (64W18AA)

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Монитор HP 23.8&quot; P24v черный (64W18AA) - фото 1
Монитор HP 23.8&quot; P24v черный (64W18AA) - фото 2
Монитор HP 23.8&quot; P24v черный (64W18AA) - фото 3
Монитор HP 23.8&quot; P24v черный (64W18AA) - фото 4
Монитор HP 23.8&quot; P24v черный (64W18AA) - фото 5
Монитор HP 23.8&quot; P24v черный (64W18AA) - фото 6
Монитор HP 23.8&quot; P24v черный (64W18AA) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
VA
Контрастность
3000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, VGA
  • Монитор HP 23.8&quot; P24v черный (64W18AA) - фото 1
  • Монитор HP 23.8&quot; P24v черный (64W18AA) - фото 2
  • Монитор HP 23.8&quot; P24v черный (64W18AA) - фото 3
  • Монитор HP 23.8&quot; P24v черный (64W18AA) - фото 4
  • Монитор HP 23.8&quot; P24v черный (64W18AA) - фото 5
  • Монитор HP 23.8&quot; P24v черный (64W18AA) - фото 6
  • Монитор HP 23.8&quot; P24v черный (64W18AA) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616573
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, крепление для кронштейна
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
VA
Контрастность
3000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, VGA
Габаритные размеры с подставкой
53.89x39.78x18.05
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор HP 23.8" P24v черный (64W18AA)

Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.



Теги товара: с hdmi

Отзывы о товаре Монитор HP 23.8" P24v черный (64W18AA)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, крепление для кронштейна
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
VA
Контрастность
3000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
5
Развернуть
Разъемы
HDMI, VGA
Габаритные размеры с подставкой
53.89x39.78x18.05
Описание
Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.


Теги товара: с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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