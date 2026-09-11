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Монитор LG 23.8" 24MP400-B (24MP400-B.ARUB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор LG 23.8" 24MP400-B (24MP400-B.ARUB)

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Монитор LG 23.8&quot; 24MP400-B (24MP400-B.ARUB) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
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  • Монитор LG 23.8&quot; 24MP400-B (24MP400-B.ARUB) - фото 3
  • Монитор LG 23.8&quot; 24MP400-B (24MP400-B.ARUB) - фото 4
  • Монитор LG 23.8&quot; 24MP400-B (24MP400-B.ARUB) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
17 340 руб.  17 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540189
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Особенности
Отсутствие мерцания Flicker safe
Комплектация
монитор, подставка, адаптер питания, кабель питания, кабель HDMI, пользовательский винт (2 шт.)
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
22
Габаритные размеры с подставкой
539.9x414.4x190 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х5
Вес, кг.
4.3

Описание товара Монитор LG 23.8" 24MP400-B (24MP400-B.ARUB)

Монитор LG — современное решение для тех, кто ценит качество изображения и непревзойденный комфорт при использовании. Экран диагональю 23,8 дюйма с матовым антибликовым покрытием обеспечивает превосходную видимость при любом освещении, минимизируя отражения и блики. Максимальное разрешение 1920x1080 пикселей и технология IPS гарантируют четкость и яркость изображения, а также широкие углы обзора в 178° как по вертикали, так и по горизонтали. Монитор оснащен технологией динамического обновления экрана AMD FreeSync, что обеспечивает плавность изображения и избавляет от неприятных артефактов при просмотре видео или играх. Частота обновления 75 Гц и время отклика в 5 мс способствуют четкому и динамичному отображению движущихся объектов. Устройство потребляет всего 22 Вт мощности, что делает его экономичным вариантом для дома или офиса. Благодаря наличию HDMI-разъема и выхода на наушники, монитор легко подключается к различным устройствам и позволяет насладиться любимыми мультимедийными файлами с комфортом. Стоит отметить отсутствие встроенных динамиков и регулировки по высоте, однако это компенсируется высоким качеством изображения и другими функциональными возможностями. Монитор LG с внешним блоком питания — это надежный выбор для тех, кто ценит проверенное качество и инновационные технологии в одном устройстве.



Теги товара: с hdmi

Отзывы о товаре Монитор LG 23.8" 24MP400-B (24MP400-B.ARUB)




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Особенности
Отсутствие мерцания Flicker safe
Комплектация
монитор, подставка, адаптер питания, кабель питания, кабель HDMI, пользовательский винт (2 шт.)
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
22
Габаритные размеры с подставкой
539.9x414.4x190 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор LG — современное решение для тех, кто ценит качество изображения и непревзойденный комфорт при использовании. Экран диагональю 23,8 дюйма с матовым антибликовым покрытием обеспечивает превосходную видимость при любом освещении, минимизируя отражения и блики. Максимальное разрешение 1920x1080 пикселей и технология IPS гарантируют четкость и яркость изображения, а также широкие углы обзора в 178° как по вертикали, так и по горизонтали. Монитор оснащен технологией динамического обновления экрана AMD FreeSync, что обеспечивает плавность изображения и избавляет от неприятных артефактов при просмотре видео или играх. Частота обновления 75 Гц и время отклика в 5 мс способствуют четкому и динамичному отображению движущихся объектов. Устройство потребляет всего 22 Вт мощности, что делает его экономичным вариантом для дома или офиса. Благодаря наличию HDMI-разъема и выхода на наушники, монитор легко подключается к различным устройствам и позволяет насладиться любимыми мультимедийными файлами с комфортом. Стоит отметить отсутствие встроенных динамиков и регулировки по высоте, однако это компенсируется высоким качеством изображения и другими функциональными возможностями. Монитор LG с внешним блоком питания — это надежный выбор для тех, кто ценит проверенное качество и инновационные технологии в одном устройстве.


Теги товара: с hdmi
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Отзывы


Монитор LG 23.8" 24MP400-B (24MP400-B.ARUB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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