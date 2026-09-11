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Монитор Samsung 27" S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Samsung 27" S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI)

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Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 1
Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 2
Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 3
Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 4
Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 5
Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 6
Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 7
Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 8
Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 9
Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 10
Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 11
Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 1
  • Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 2
  • Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 3
  • Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 4
  • Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 5
  • Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 6
  • Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 7
  • Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 8
  • Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 9
  • Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 10
  • Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 11
  • Монитор Samsung 27&quot; S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653639
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
75х44х16
Вес, кг.
10.1

Описание товара Монитор Samsung 27" S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI)

Играйте и работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.

Отзывы о товаре Монитор Samsung 27" S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Описание
Играйте и работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Samsung 27" S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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