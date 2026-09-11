Монитор Samsung 27" S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653639
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
75х44х16
Вес, кг.
10.1
Описание товара Монитор Samsung 27" S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI)
Играйте и работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Играйте и работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Samsung 27" S27C330GAI Black (LS27C330GAIXCI) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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