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Монитор Acer 24,5" VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 24,5" VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301)

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Монитор Acer 24,5&quot; VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото 1
Монитор Acer 24,5&quot; VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото 2
Монитор Acer 24,5&quot; VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото 3
Монитор Acer 24,5&quot; VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото 4
Монитор Acer 24,5&quot; VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото 5
Монитор Acer 24,5&quot; VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото 6
Монитор Acer 24,5&quot; VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото 7
Монитор Acer 24,5&quot; VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
320
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
0.5
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  • Монитор Acer 24,5&quot; VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото 2
  • Монитор Acer 24,5&quot; VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото 3
  • Монитор Acer 24,5&quot; VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото 4
  • Монитор Acer 24,5&quot; VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото 5
  • Монитор Acer 24,5&quot; VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото 6
  • Монитор Acer 24,5&quot; VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото 7
  • Монитор Acer 24,5&quot; VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738313
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Характеристики

Бренд
Acer
Игровой
Да
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
320
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
15
Габаритные размеры с подставкой
557.5х429.9х199.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х42х13
Вес, кг.
5

Описание товара Монитор Acer 24,5" VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301)

Acer предлагает настоящий игровой монитор для победителей: мгновенная реакция благодаря невероятно быстрому времени отклика 0,5 мс, высокая частота обновления 320 Гц для максимально плавной картинки и поддержка AMD FreeSync Premium — никаких размытых кадров даже в самых динамичных шутерах. Матрица IPS гарантирует сочные цвета и широкие углы обзора, а разрешение 1920x1080 идеально подходит для быстрых игр и работы с мультимедиа. Эргономика выводится на новый уровень: легко настраивать высоту и наклон, так что монитор подстроится под ваш комфорт. В комплекте — всё, что нужно современному геймеру: встроенные динамики, выход на наушники, порты HDMI и DisplayPort, а также крепление VESA 100x100 для удобного размещения. Внешний блок питания помогает освободить место на столе и делает установку максимально аккуратной.



Теги товара: 24", с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 24,5" VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Игровой
Да
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
320
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
15
Габаритные размеры с подставкой
557.5х429.9х199.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Acer предлагает настоящий игровой монитор для победителей: мгновенная реакция благодаря невероятно быстрому времени отклика 0,5 мс, высокая частота обновления 320 Гц для максимально плавной картинки и поддержка AMD FreeSync Premium — никаких размытых кадров даже в самых динамичных шутерах. Матрица IPS гарантирует сочные цвета и широкие углы обзора, а разрешение 1920x1080 идеально подходит для быстрых игр и работы с мультимедиа. Эргономика выводится на новый уровень: легко настраивать высоту и наклон, так что монитор подстроится под ваш комфорт. В комплекте — всё, что нужно современному геймеру: встроенные динамики, выход на наушники, порты HDMI и DisplayPort, а также крепление VESA 100x100 для удобного размещения. Внешний блок питания помогает освободить место на столе и делает установку максимально аккуратной.


Теги товара: 24", с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer 24,5" VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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