Монитор Lenovo 27" T27i-30
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Характеристики
Описание товара Монитор Lenovo 27" T27i-30
Монитор Lenovo с диагональю 27 дюймов легко справится и с рабочими задачами, и с развлечениями. Большой IPS-экран подарит естественную цветопередачу под любым углом, а матовое покрытие избавит от бликов даже при ярком дневном свете. Встроенная веб-камера делает общение онлайн максимально удобным, а USB-концентратор поможет подключить всё необходимое — флешки, аксессуары и другие устройства будут всегда под рукой. Варианты подключения разнообразны: HDMI, DisplayPort и VGA позволяют легко подключить монитор к разным компьютерам и ноутбукам. Встроенный блок питания экономит место на столе, а поддержка крепления VESA 100x100 открывает больше свободы для организации рабочего пространства. Энергопотребление 65 Вт обеспечивает баланс между мощностью и экономичностью работы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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