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Монитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04)

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Монитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04) - фото 1
Монитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04) - фото 2
Монитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04) - фото 3
Монитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1: 1000
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04) - фото 1
  • Монитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04) - фото 2
  • Монитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04) - фото 3
  • Монитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738108
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1: 1000
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
715x621x269
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х51х11
Вес, кг.
9.2

Описание товара Монитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04)

Погрузитесь в мир невероятной детализации и комфорта с монитором Acer диагональю 31,5 дюйма. Эта модель создана для тех, кто ценит пространство, четкое изображение и универсальность. Широкоформатный экран с матовой поверхностью, которая исключает блики, станет идеальным центром вашей рабочей или развлекательной системы. Сердцем устройства является высококачественная IPS-матрица с светодиодной подсветкой, обеспечивающая насыщенные цвета и стабильную картинку при любом угле обмотра. Горизонтальный и вертикальный углы обзора составляют 178 градусов, что гарантирует неизменное качество изображения даже при взгляде сбоку. Разрешение 2560 на 1440 пикселей в соотношении сторон 16 к 9 открывает огромное рабочее пространство для творческих задач, программирования или анализа данных, а также дарит кинематографическую детализацию в играх и фильмах. Частота обновления 100 Гц в сочетании с временем отклика 1 мс делает динамичные сцены невероятно плавными и четкими, что оценят как геймеры, так и любители активного видео. Высокая яркость 300 кд/м2 и динамическая контрастность 100000000:1 обеспечивают глубокий черный цвет и яркие, сочные оттенки. Технологии защиты от мерцания и фильтр синего света заботятся о здоровье ваших глаз, позволяя работать или играть дольше без усталости. Монитор оснащен богатым набором современных разъемов для подключения: HDMI версии 2.0, DisplayPort и универсальный USB Type-C. Последний не только передает видео- и аудиосигнал, но и способен заряжать подключенное устройство, например ноутбук, с мощностью до 65 Вт, сокращая количество проводов на столе. Для личного прослушивания предусмотрен выход на наушники, а встроенные динамики готовы к работе для повседневных задач.



Теги товара: большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1: 1000
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
715x621x269
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир невероятной детализации и комфорта с монитором Acer диагональю 31,5 дюйма. Эта модель создана для тех, кто ценит пространство, четкое изображение и универсальность. Широкоформатный экран с матовой поверхностью, которая исключает блики, станет идеальным центром вашей рабочей или развлекательной системы. Сердцем устройства является высококачественная IPS-матрица с светодиодной подсветкой, обеспечивающая насыщенные цвета и стабильную картинку при любом угле обмотра. Горизонтальный и вертикальный углы обзора составляют 178 градусов, что гарантирует неизменное качество изображения даже при взгляде сбоку. Разрешение 2560 на 1440 пикселей в соотношении сторон 16 к 9 открывает огромное рабочее пространство для творческих задач, программирования или анализа данных, а также дарит кинематографическую детализацию в играх и фильмах. Частота обновления 100 Гц в сочетании с временем отклика 1 мс делает динамичные сцены невероятно плавными и четкими, что оценят как геймеры, так и любители активного видео. Высокая яркость 300 кд/м2 и динамическая контрастность 100000000:1 обеспечивают глубокий черный цвет и яркие, сочные оттенки. Технологии защиты от мерцания и фильтр синего света заботятся о здоровье ваших глаз, позволяя работать или играть дольше без усталости. Монитор оснащен богатым набором современных разъемов для подключения: HDMI версии 2.0, DisplayPort и универсальный USB Type-C. Последний не только передает видео- и аудиосигнал, но и способен заряжать подключенное устройство, например ноутбук, с мощностью до 65 Вт, сокращая количество проводов на столе. Для личного прослушивания предусмотрен выход на наушники, а встроенные динамики готовы к работе для повседневных задач.


Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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