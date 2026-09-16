Монитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04)
Погрузитесь в мир невероятной детализации и комфорта с монитором Acer диагональю 31,5 дюйма. Эта модель создана для тех, кто ценит пространство, четкое изображение и универсальность. Широкоформатный экран с матовой поверхностью, которая исключает блики, станет идеальным центром вашей рабочей или развлекательной системы. Сердцем устройства является высококачественная IPS-матрица с светодиодной подсветкой, обеспечивающая насыщенные цвета и стабильную картинку при любом угле обмотра. Горизонтальный и вертикальный углы обзора составляют 178 градусов, что гарантирует неизменное качество изображения даже при взгляде сбоку. Разрешение 2560 на 1440 пикселей в соотношении сторон 16 к 9 открывает огромное рабочее пространство для творческих задач, программирования или анализа данных, а также дарит кинематографическую детализацию в играх и фильмах. Частота обновления 100 Гц в сочетании с временем отклика 1 мс делает динамичные сцены невероятно плавными и четкими, что оценят как геймеры, так и любители активного видео. Высокая яркость 300 кд/м2 и динамическая контрастность 100000000:1 обеспечивают глубокий черный цвет и яркие, сочные оттенки. Технологии защиты от мерцания и фильтр синего света заботятся о здоровье ваших глаз, позволяя работать или играть дольше без усталости. Монитор оснащен богатым набором современных разъемов для подключения: HDMI версии 2.0, DisplayPort и универсальный USB Type-C. Последний не только передает видео- и аудиосигнал, но и способен заряжать подключенное устройство, например ноутбук, с мощностью до 65 Вт, сокращая количество проводов на столе. Для личного прослушивания предусмотрен выход на наушники, а встроенные динамики готовы к работе для повседневных задач.
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Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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