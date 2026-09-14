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Монитор MSI 34" Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 34" Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036)

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Монитор MSI 34&quot; Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036) - фото 1
Монитор MSI 34&quot; Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036) - фото 2
Монитор MSI 34&quot; Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036) - фото 3
Монитор MSI 34&quot; Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036) - фото 4
Монитор MSI 34&quot; Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
Led
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 34&quot; Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036) - фото 1
  • Монитор MSI 34&quot; Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036) - фото 2
  • Монитор MSI 34&quot; Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036) - фото 3
  • Монитор MSI 34&quot; Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036) - фото 4
  • Монитор MSI 34&quot; Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738182
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, подставка, комплект кабелей, крепежный комплект, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
Led
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b x2, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
31
Габаритные размеры с подставкой
808.6x424.2x249 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х53х26
Вес, кг.
11.9

Описание товара Монитор MSI 34" Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036)

Монитор MSI Modern MD342CQPW с частотой обновления 120 Гц и поддержкой Adaptive-Sync обеспечивает всё: от молниеносной реакции до потрясающе реалистичной графики. Плавная картинка без задержек облегчает игровой и рабочий процесс, а эргономичная подставка позволит настроить монитор для личного удобства.



Теги товара: 120 Гц, большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 34" Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, подставка, комплект кабелей, крепежный комплект, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
Led
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b x2, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
31
Габаритные размеры с подставкой
808.6x424.2x249 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI Modern MD342CQPW с частотой обновления 120 Гц и поддержкой Adaptive-Sync обеспечивает всё: от молниеносной реакции до потрясающе реалистичной графики. Плавная картинка без задержек облегчает игровой и рабочий процесс, а эргономичная подставка позволит настроить монитор для личного удобства.


Теги товара: 120 Гц, большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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