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Монитор Philips 31,5" 32B2U3601 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 31,5" 32B2U3601

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
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  • Монитор Philips 31,5&quot; 32B2U3601 - фото 4
  • Монитор Philips 31,5&quot; 32B2U3601 - фото 5
  • Монитор Philips 31,5&quot; 32B2U3601 - фото 6
  • Монитор Philips 31,5&quot; 32B2U3601 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738288
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Особенности
матовый экран, регулировка поворота, регулировка по высоте, Low Blue Light, встроенные динамики, регулировка наклона
Комплектация
Кабель HDMI, кабель DP, кабель USB-C-C/C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort, HDMI, выход на наушники, USB Type C, RJ-45, USB 3.1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
25.8
Габаритные размеры с подставкой
714х447х299 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х51х16
Вес, кг.
12

Описание товара Монитор Philips 31,5" 32B2U3601

Монитор Philips 32B2U3601 поддерживает частоту обновления 100 Гц и GTG 4 мс, благодаря чему обеспечивается быстрый отклик и плавный игровой процесс без задержек. Черный корпус обрамляет 31.5-дюймовый экран, на который изображение выводится в разрешении 2560x1440 пикселей. IPS-матрица обеспечивает картинку натуральной передачей черного цвета, благодаря чему устройство подойдет для редактирования фото. Матовое покрытие избавит от солнечных бликов, которые могут отвлекать внимание в процессе работы или игры за компьютером.



Теги товара: большие

Отзывы о товаре Монитор Philips 31,5" 32B2U3601




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Особенности
матовый экран, регулировка поворота, регулировка по высоте, Low Blue Light, встроенные динамики, регулировка наклона
Комплектация
Кабель HDMI, кабель DP, кабель USB-C-C/C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort, HDMI, выход на наушники, USB Type C, RJ-45, USB 3.1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
25.8
Габаритные размеры с подставкой
714х447х299 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Philips 32B2U3601 поддерживает частоту обновления 100 Гц и GTG 4 мс, благодаря чему обеспечивается быстрый отклик и плавный игровой процесс без задержек. Черный корпус обрамляет 31.5-дюймовый экран, на который изображение выводится в разрешении 2560x1440 пикселей. IPS-матрица обеспечивает картинку натуральной передачей черного цвета, благодаря чему устройство подойдет для редактирования фото. Матовое покрытие избавит от солнечных бликов, которые могут отвлекать внимание в процессе работы или игры за компьютером.


Теги товара: большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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