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Монитор Irbis 32'' Black (INW32UIDL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Irbis 32'' Black (INW32UIDL)

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Монитор Irbis 32&#039;&#039; Black (INW32UIDL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Контрастность
статическая 1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Время отклика
3
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  • Монитор Irbis 32&#039;&#039; Black (INW32UIDL) - фото 2
  • Монитор Irbis 32&#039;&#039; Black (INW32UIDL) - фото 3
  • Монитор Irbis 32&#039;&#039; Black (INW32UIDL) - фото 4
  • Монитор Irbis 32&#039;&#039; Black (INW32UIDL) - фото 5
  • Монитор Irbis 32&#039;&#039; Black (INW32UIDL) - фото 6
  • Монитор Irbis 32&#039;&#039; Black (INW32UIDL) - фото 7
  • Монитор Irbis 32&#039;&#039; Black (INW32UIDL) - фото 8
  • Монитор Irbis 32&#039;&#039; Black (INW32UIDL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621924
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Характеристики

Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Особенности
широкоформатный монитор
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Контрастность
статическая 1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Габаритные размеры с подставкой
71.8х7.4х58.5
Размеры в упаковке, см
72х59х15
Вес, кг.
8.5

Описание товара Монитор Irbis 32'' Black (INW32UIDL)

Монитор Irbis NobleView 32 INW32UIDL имеет широкоформатный экран с разрешением 4K UHD и матрицей IPS, на который выводятся контрастные изображения с оптимальной детализацией. Время отклика 3 мс обеспечивает точное позиционирование курсора при решении различных задач. Матовое покрытие дисплея снижает риск образования бликов на поверхности, что повышает удобство при работе в условиях яркого освещения. Устройство оснащено динамиками, создающими качественное чистое звучание музыкальных композиций, диалогов персонажей в фильмах, играх. Порты USB позволяют подсоединить клавиатуру, мышь, внешние накопители, колонки. С помощью интерфейсов DisplayPort и HDMI выполняются подключение монитора Irbis NobleView 32 INW32UIDL к компьютеру, ноутбуку и передача изображений в высоком качестве. Модель можно регулировать по высоте, повороту, углу наклона, что позволяет настроить определенное положение в зависимости от личных потребностей и степени удобства для комфортной работы. Прочная опора имеет эргономичную форму, благодаря чему обеспечивает оптимальную устойчивость монитора.



Теги товара: большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Irbis 32'' Black (INW32UIDL)




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Характеристики
Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Особенности
широкоформатный монитор
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Контрастность
статическая 1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Время отклика
3
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Габаритные размеры с подставкой
71.8х7.4х58.5
Описание
Монитор Irbis NobleView 32 INW32UIDL имеет широкоформатный экран с разрешением 4K UHD и матрицей IPS, на который выводятся контрастные изображения с оптимальной детализацией. Время отклика 3 мс обеспечивает точное позиционирование курсора при решении различных задач. Матовое покрытие дисплея снижает риск образования бликов на поверхности, что повышает удобство при работе в условиях яркого освещения. Устройство оснащено динамиками, создающими качественное чистое звучание музыкальных композиций, диалогов персонажей в фильмах, играх. Порты USB позволяют подсоединить клавиатуру, мышь, внешние накопители, колонки. С помощью интерфейсов DisplayPort и HDMI выполняются подключение монитора Irbis NobleView 32 INW32UIDL к компьютеру, ноутбуку и передача изображений в высоком качестве. Модель можно регулировать по высоте, повороту, углу наклона, что позволяет настроить определенное положение в зависимости от личных потребностей и степени удобства для комфортной работы. Прочная опора имеет эргономичную форму, благодаря чему обеспечивает оптимальную устойчивость монитора.


Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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