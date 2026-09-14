Монитор Philips 31,5" 32B1N3800/01
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор Philips 31,5" 32B1N3800/01
**Монитор PHILIPS 32B1N3800 (00/01) — высокое качество изображения и широкие возможности регулировки** Погрузитесь в мир чёткого и детализированного изображения с монитором PHILIPS 32B1N3800! Диагональ экрана — 31,5 дюйма, разрешение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) позволит вам насладиться каждым элементом картинки. **Почему стоит выбрать этот монитор?** * **Высокое качество изображения:** технология VA и антибликовая поверхность экрана обеспечивают глубокие чёрные и яркие цвета, а также комфорт при работе в любых условиях освещения. * **Широкие возможности регулировки:** вы можете регулировать высоту, поворачивать монитор по горизонтали и использовать портретный режим — настраивайте экран так, как вам удобно. * **Множество интерфейсов для подключения:** два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 и четыре порта USB 3.2 позволят подключить все необходимые устройства. * **Комфорт для глаз:** технология Flicker Free снижает нагрузку на глаза, позволяя работать за монитором долгое время без усталости. * **Дополнительные удобства:** встроенные динамики и аудиовыход для наушников избавят от необходимости подключать дополнительное оборудование. **Основные характеристики:** * диагональ: 31,5 дюйма; * разрешение: 3840 x 2160 (4K UHD); * тип экрана: VA; * частота обновления: 60 Гц; * яркость: 350 кд/м?; * соотношение сторон: 16:9; * углы обзора: 178°/178°; * время отклика: 4 мс. Монитор PHILIPS 32B1N3800 — отличный выбор для офиса и не только. С ним ваша работа станет более продуктивной, а отдых — более приятным!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 960 руб.6240 руб. в СплитМонитор LG 31,5" 32U720A-B
-
В наличииЦена 25 080 руб.6270 руб. в СплитМонитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005)
-
В наличииЦена 25 080 руб.6270 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G4S
-
В наличииЦена 25 220 руб.6305 руб. в СплитМонитор ASUS ProArt 27" PA278QV (90LM05L1-B01370)
-
В наличииЦена 25 480 руб.6370 руб. в СплитМонитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601)
-
В наличииЦена 25 880 руб.6470 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" Q25G4SR
-
В наличииЦена 27 090 руб.6773 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" P2425D
-
В наличииЦена 27 780 руб.6945 руб. в СплитМонитор LG 27" 27UP850K-W
-
В наличииЦена 28 210 руб.7053 руб. в СплитМонитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602)
-
В наличииЦена 28 290 руб.7073 руб. в СплитМонитор Acer 27'' CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001)
-
В наличииЦена 29 900 руб.7475 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3800A
-
В наличииЦена 31 910 руб.7978 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" U2422HE (2422-4994)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
Отзывы о товаре Монитор Philips 31,5" 32B1N3800/01