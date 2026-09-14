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Монитор Philips 31,5" 32B1N3800/01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 31,5" 32B1N3800/01

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Монитор Philips 31,5&quot; 32B1N3800/01 - фото 7
Монитор Philips 31,5&quot; 32B1N3800/01 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Время отклика
4
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  • Монитор Philips 31,5&quot; 32B1N3800/01 - фото 2
  • Монитор Philips 31,5&quot; 32B1N3800/01 - фото 3
  • Монитор Philips 31,5&quot; 32B1N3800/01 - фото 4
  • Монитор Philips 31,5&quot; 32B1N3800/01 - фото 5
  • Монитор Philips 31,5&quot; 32B1N3800/01 - фото 6
  • Монитор Philips 31,5&quot; 32B1N3800/01 - фото 7
  • Монитор Philips 31,5&quot; 32B1N3800/01 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738287
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
53.1
Габаритные размеры с подставкой
714х631х280 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х56х18
Вес, кг.
14

Описание товара Монитор Philips 31,5" 32B1N3800/01

**Монитор PHILIPS 32B1N3800 (00/01) — высокое качество изображения и широкие возможности регулировки** Погрузитесь в мир чёткого и детализированного изображения с монитором PHILIPS 32B1N3800! Диагональ экрана — 31,5 дюйма, разрешение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) позволит вам насладиться каждым элементом картинки. **Почему стоит выбрать этот монитор?** * **Высокое качество изображения:** технология VA и антибликовая поверхность экрана обеспечивают глубокие чёрные и яркие цвета, а также комфорт при работе в любых условиях освещения. * **Широкие возможности регулировки:** вы можете регулировать высоту, поворачивать монитор по горизонтали и использовать портретный режим — настраивайте экран так, как вам удобно. * **Множество интерфейсов для подключения:** два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 и четыре порта USB 3.2 позволят подключить все необходимые устройства. * **Комфорт для глаз:** технология Flicker Free снижает нагрузку на глаза, позволяя работать за монитором долгое время без усталости. * **Дополнительные удобства:** встроенные динамики и аудиовыход для наушников избавят от необходимости подключать дополнительное оборудование. **Основные характеристики:** * диагональ: 31,5 дюйма; * разрешение: 3840 x 2160 (4K UHD); * тип экрана: VA; * частота обновления: 60 Гц; * яркость: 350 кд/м?; * соотношение сторон: 16:9; * углы обзора: 178°/178°; * время отклика: 4 мс. Монитор PHILIPS 32B1N3800 — отличный выбор для офиса и не только. С ним ваша работа станет более продуктивной, а отдых — более приятным!



Теги товара: большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Philips 31,5" 32B1N3800/01




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
53.1
Габаритные размеры с подставкой
714х631х280 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Монитор PHILIPS 32B1N3800 (00/01) — высокое качество изображения и широкие возможности регулировки** Погрузитесь в мир чёткого и детализированного изображения с монитором PHILIPS 32B1N3800! Диагональ экрана — 31,5 дюйма, разрешение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) позволит вам насладиться каждым элементом картинки. **Почему стоит выбрать этот монитор?** * **Высокое качество изображения:** технология VA и антибликовая поверхность экрана обеспечивают глубокие чёрные и яркие цвета, а также комфорт при работе в любых условиях освещения. * **Широкие возможности регулировки:** вы можете регулировать высоту, поворачивать монитор по горизонтали и использовать портретный режим — настраивайте экран так, как вам удобно. * **Множество интерфейсов для подключения:** два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 и четыре порта USB 3.2 позволят подключить все необходимые устройства. * **Комфорт для глаз:** технология Flicker Free снижает нагрузку на глаза, позволяя работать за монитором долгое время без усталости. * **Дополнительные удобства:** встроенные динамики и аудиовыход для наушников избавят от необходимости подключать дополнительное оборудование. **Основные характеристики:** * диагональ: 31,5 дюйма; * разрешение: 3840 x 2160 (4K UHD); * тип экрана: VA; * частота обновления: 60 Гц; * яркость: 350 кд/м?; * соотношение сторон: 16:9; * углы обзора: 178°/178°; * время отклика: 4 мс. Монитор PHILIPS 32B1N3800 — отличный выбор для офиса и не только. С ним ваша работа станет более продуктивной, а отдых — более приятным!


Теги товара: большие, с колонками
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Отзывы


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