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Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1" (90LM05K1-B03370) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1" (90LM05K1-B03370)

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Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1&quot; (90LM05K1-B03370) - фото 1
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Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1&quot; (90LM05K1-B03370) - фото 4
Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1&quot; (90LM05K1-B03370) - фото 5
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Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1&quot; (90LM05K1-B03370) - фото 7
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Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1&quot; (90LM05K1-B03370) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:10
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, 2 х DisplayPort, 5 х USB 3.2, Type-C
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  • Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1&quot; (90LM05K1-B03370) - фото 3
  • Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1&quot; (90LM05K1-B03370) - фото 4
  • Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1&quot; (90LM05K1-B03370) - фото 5
  • Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1&quot; (90LM05K1-B03370) - фото 6
  • Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1&quot; (90LM05K1-B03370) - фото 7
  • Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1&quot; (90LM05K1-B03370) - фото 8
  • Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1&quot; (90LM05K1-B03370) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620802
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
Low Blue Light
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:10
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, 2 х DisplayPort, 5 х USB 3.2, Type-C
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Размеры в упаковке, см
74х44х18
Вес, кг.
9.1

Описание товара Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1" (90LM05K1-B03370)

ASUS ProArt PA248CNV — профессиональный монитор с большой диагональю экрана и минимальным откликом на команды. Эргономичная подставка позволяет подстраивать монитор под разные условия использования. Подойдет для работы, учебы, игр. Ориентирован на людей творческих профессий — монитор позволяет работать в графических редакторах, монтировать видео и фото.



Теги товара: 24", с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1" (90LM05K1-B03370)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
Low Blue Light
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:10
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, 2 х DisplayPort, 5 х USB 3.2, Type-C
USB-концентратор
да
Развернуть
Встроенные динамики
да
Описание
ASUS ProArt PA248CNV — профессиональный монитор с большой диагональю экрана и минимальным откликом на команды. Эргономичная подставка позволяет подстраивать монитор под разные условия использования. Подойдет для работы, учебы, игр. Ориентирован на людей творческих профессий — монитор позволяет работать в графических редакторах, монтировать видео и фото.


Теги товара: 24", с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1" (90LM05K1-B03370) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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