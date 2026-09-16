Гарантия качества
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500 :1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738256
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кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500 :1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
31.7
Габаритные размеры с подставкой
809 x 402 x 252 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х52х19
Вес, кг.
14
Описание товара Монитор AOC 34" CU34E4CV 1500R,
Погрузитесь в эффект полного присутствия благодаря огромному 34-дюймовому изогнутому экрану от AOC! Широкое соотношение сторон 21:9 идеально для работы в нескольких окнах, просмотра фильмов и захватывающих игровых миров без лишних рамок. Разрешение 3440x1440 радует четкой детализацией, а частота обновления 120 Гц и время отклика 4 мс обеспечивают плавное изображение даже в динамичных сценах.
Матовая поверхность экрана защищает от бликов, угол обзора 178° по вертикали дает свободу просмотра из любой точки. Встроенные динамики освобождают от лишних проводов на столе, а выход на наушники подойдёт для индивидуального погружения. Яркость 350 кд/м? позволяет работать и развлекаться даже при ярком освещении. Такой монитор делает каждый день насыщенным!
кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500 :1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
31.7
Габаритные размеры с подставкой
809 x 402 x 252 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в эффект полного присутствия благодаря огромному 34-дюймовому изогнутому экрану от AOC! Широкое соотношение сторон 21:9 идеально для работы в нескольких окнах, просмотра фильмов и захватывающих игровых миров без лишних рамок. Разрешение 3440x1440 радует четкой детализацией, а частота обновления 120 Гц и время отклика 4 мс обеспечивают плавное изображение даже в динамичных сценах.
Матовая поверхность экрана защищает от бликов, угол обзора 178° по вертикали дает свободу просмотра из любой точки. Встроенные динамики освобождают от лишних проводов на столе, а выход на наушники подойдёт для индивидуального погружения. Яркость 350 кд/м? позволяет работать и развлекаться даже при ярком освещении. Такой монитор делает каждый день насыщенным!
Монитор AOC 34" CU34E4CV 1500R, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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